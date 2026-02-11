Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 01:10h.

"Para Carvajal, el tiempo va a ser un aliado", afirma el entrenador madrileño

Rafael Louzán y la falta de minutos de Dani Carvajal antes del Mundial: "Queremos verle jugar"

En lo que encuentra una nueva aventura que le seduzca en los banquillos, Quique Sánchez Flores vive un gran momento vital. Mientras se enrola, o no, en un nuevo proyecto deportivo, continúa muy pendiente de LALIGA EA SPORTS, analizando a los 20 equipos por si se queda libre algún banquillo y surge la posibilidad. Además, también interviene puntualmente en tertulias deportivas analizando a los grandes equipos de España. En este caso se ha expresado sobre la situación de Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa en el Real Madrid.

Lo ha hecho en El Partidazo de COPE. En este sentido, el técnico siente que el lateral madridista no debe tener prisa: "Para Carvajal el tiempo va a ser un aliado. Tiene que ganar tiempo. Desgraciadamente, en el fútbol a veces los jugadores se llaman igual pero no son los mismos. Esto nos ha pasado a muchos. Yo, cuando me lesioné con 22 años, quería jugar la Eurocopa, pero mi prioridad fue recuperarme y ser útil", reconoce.

Ante esta tesitura, Quique Sánchez Flores siente que el problema está en la comunicación: "En esta fragmentación que se ha producido con Carvajal, lo único que me preocuparía de verdad es que no se hubiera producido diálogo, o que no se produzca diálogo. Cuando no hay diálogo, la falta de comunicación atrae el conflicto. Siempre, en todos los ámbitos de la vida. Creo que no lo está habiendo, porque si no, no existiría esta confusión que se está creando, esta polvareda no existiría. Si no hay diálogo, me preocupa", asevera.

Quique Sánchez Flores avala a Carvajal: "Está llevando bien la suplencia"

Aunque, eso sí, siente que, si no está para jugar, Arbeloa debería dejarle fuera de las convocatorias y no someterle al estrés de los viajes, especialmente si aún tiene que recuperarse de su lesión: "Creo que, si Carvajal necesita tiempo y no está para jugar, por más importante que sea en el vestuario, no es necesario en el banquillo. Si yo fuera entrenador del Real Madrid y tuviera que llevar a Carvajal, sabiendo que no va a jugar, yo le dejaría en la ciudad deportiva y le daría el tiempo necesario hasta que estuviera recuperado", asevera.

De todos modos, Quique Sánchez Flores cree que el jugador está llevando la situación bastante bien. Aunque, eso sí, deja la puerta abierta a que el técnico le necesite en el vestuario por alguna razón: "Carvajal, para empezar, es un jugador que, desde que aparece en el Real Madrid, es titular indiscutible. Es un jugador que está pensando en jugar, obviamente, y no está acostumbrado a la suplencia. Yo creo que Carvajal lleva bien la suplencia, él sabe cuál es su situación y su lugar en el Real Madrid. Y sé que él sabe que es perfectamente válido para lo que necesita el Real Madrid en el vestuario, que esa es otra parte que no sabemos, por qué Álvaro lo lleva, porque es importante para el vestuario aunque no pueda jugar. Lo que sí es cierto que el tiempo que no esté Carvajal en el terreno de entrenamiento, ganándole tiempo al tiempo, y no verlo como un roedor que le está quitando tiempo, es fundamental", sentencia.