Basilio García Sevilla, 10 FEB 2026 - 23:33h.

El de San Fernando descarta un regreso a la dirección deportiva corto o medio plazo, pero no va más allá

Monchi, del Aston Villa al San Fernando con Sergio Ramos: "Sabiendo lo que podía dar, nos está dando más"

El Sevilla FC vive un proceso de venta que tiene pendiente a todos los aficionados. Desde el abonado de a pie o incluso el que no puede acceder al estadio hasta el más ilustre. Ese es, desde que se marchó hace ya casi tres años, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, el arquitecto de los grandes éxitos de la historia reciente de la entidad de Nervión desde la dirección deportiva.

El exportero está ahora centrado en el CD San Fernando 1940, el equipo de su ciudad natal que refundó el pasado verano tras la desaparición del club tradicional, pero su nombre está ligado al movimiento accionarial que se vive en la entidad sevillista. Se da prácticamente por hecho que cualquier comprador contará con él cuando la operación se haga efectiva.

Sin embargo, Monchi trata de mantenerse al margen, en una posición equidistante pero glosando las virtudes de los posibles compradores que conoce, como la Tercera Vía o Sergio Ramos, sin desdeñar tampoco la posibilidad de que sea un inversor extranjero el que se haga con la propiedad del club. Ahora ha concedido una entrevista a ABC de Sevilla en la que habla de un hipotético regreso a la dirección deportiva, meses después de haber dejado el Aston Villa.

El corto, el medio y el largo plazo de Monchi

Monchi sigue siendo reconocido como uno de los mejores directores deportivos del orbe futbolístico, pero no se ve desempeñando ahora ese trabajo. “Sinceramente, y aunque en algunas ocasiones lo echo de menos, tengo claro que a corto y medio plazo la etapa como director deportivo está cerrada para siempre”.

Pero no para siempre, ya que no descarta más adelante volver al puesto. “¿A largo plazo? Bueno, esa es una respuesta que todavía no la sé. El tiempo dirá”, comentaba el de San Fernando en la citada entrevista. ¿Dejando abierto un regreso al Sevilla?