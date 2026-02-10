Miguel Casado 10 FEB 2026 - 23:14h.

El uruguayo ha hablado sobre el parón por motivos personales que inició a finales de noviembre

Ronald Araujo disfrutó la semana pasada en Albacete de su primera titularidad desde el parón por salud mental que inició a finales de noviembre. El central uruguayo contribuyó con un gol a la victoria copera del FC Barcelona y ahora ha hablado con los compañeros de Mundo Deportivo sobre el delicado periodo que ha vivido y su vuelta a los terrenos de juego.

En la entrevista, el capitán blaugrana asegura que ha cambiado "bastante, porque he aprendido mucho en este tiempo". Y ni mucho menos se arrepiente de la decisión que tomó de poner un punto aparte en su carrera, pues ahora disfruta de jugar el fútbol y está "más a gusto, más feliz".

Rodeado de profesionales, de familiares y trabajando sus problemas "espiritualmente", Ronald reconoce ver las cosas "desde otro punto de vista. Sentí que ya pasó lo peor de lo peor y ahora veo las cosas de otra manera".

La tarjeta roja que vio en Stanford Bridge fue solo la gota que colmó el vaso, pero la razón de su retiro temporal estuvo motivada por un "cúmulo de cosas", indica en el encuentro con MD.

Ronald Araujo, "un año y medio" de sufrimiento

"No venía bien de hace mucho tiempo. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien", confiesa el zaguero en la charla.

Lejos de los terrenos de juego, las cosas tampoco estaban en su sitio y el charrúa no dudó en pedir ayuda, después de darse cuenta del verdadero problema que tenía. "Llevaba un año y medio con una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así", revela en la charla.

"Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar", analiza.