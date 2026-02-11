Deco reconoce no haber hablado con Ter Stegen tras su lesión

Celia Pérez 11 FEB 2026 - 08:40h.

El director deportivo lamenta la lesión del meta alemán

El Girona confirma el fichaje de Rubén Blanco tras la lesión de ter Stegen

Ter Stegen atraviesa probablemente la temporada más complicada de su carrera. Tras haber perdido el protagonismo en el Barça con la llegada de Joan García, el meta se marchó en este mercado invernal al Girona en calidad de cedido, pero en apenas dos partidos vistiendo la camiseta albirroja ha sufrido de nuevo un nuevo golpe en forma de lesión. Ha tenido que ser intervenido en Finlandia de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda y su plazo de recuperación es una incógnita. Una lesión que Deco ha lamentado y que reconoce no haber hablado con él tras lo ocurrido, aunque sí con sus agentes durante una extensa entrevista en el diario Sport.

"No he hablado personalmente con él porque lo he hecho con sus agentes. Tuvo la cirugía el viernes y todavía no hemos tenido tiempo de hablar. Además, entiendo perfectamente que en esos momentos no apetezca hablar con nadie: es un momento duro y muy difícil", comenzó exponiendo.

Más en concreto, Deco analiza la decisión del meta de salir en busca de minutos y la postura del club en todo momento de apoyar al alemán. "En cuanto a la idea de la cesión al Girona, desde el club hicimos todo lo posible para facilitarla desde el momento en que él nos lo pidió. Siempre dejamos claro que la decisión era suya, especialmente si lo que buscaba era tener minutos, algo que aquí no iba a poder tener. Facilitamos todo para que pudiera ir al Girona y, de hecho, en su primer partido hizo una actuación espectacular, con una parada decisiva que le dio los puntos al equipo".

Por último, el director deportivo culé lamentó su lesión. "La mala suerte es que todo esto ha sido muy triste para él, y también para nosotros por él, porque la idea era que pudiera jugar y tener continuidad. Siempre pensamos que Marc debía llegar a su Mundial como titular con Alemania, esa era la planificación. Pero, en fin, el fútbol también tiene este lado. A veces es injusto y muy duro", añadió.