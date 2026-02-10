Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 18:14h.

Firma hasta el final de la presente temporada

Ter Stegen confirma que no vuelve al Barça tras su lesión y explica su nuevo rol en el Girona: "Especialmente duro para mí"

El Girona FC acaba de anunciar el fichaje de Rubén Blanco. El portero vigués, que llega como agente libre tras desvincularse del Olympique de Marsella, firmará por el club catalán hasta el final de la presente temporada. Tras la lesión de Marc-André ter Stegen, que llegaba para ser titular, el técnico, Míchel, ha entendido que se hacía necesaria la incorporación de otro meta para así poder entrenar con tres porteros. Mientras el alemán se recupera, el ex del Celta de Vigo firmará hasta final de temporada.

A continuación, el comunicado oficial:

"El Girona FC ha cerrado la incorporación del portero Rubén Blanco, que llega al club en calidad de jugador libre después de finalizar su etapa en el Olympique de Marsella. El guardameta gallego, nacido en Mos (Pontevedra) el 25 de julio de 1995, firma con el Girona hasta el 30 de junio de 2026.

Blanco se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, club con el que debutó en Primera División con apenas diecisiete años y donde acumuló más de una década de trayectoria profesional. Durante su etapa en el Celta disputó un número elevado de partidos tanto en LaLiga como en la Copa del Rey y en competición europea, consolidándose como uno de los porteros jóvenes con mayor proyección del fútbol español. En 2022 inició una nueva experiencia en la Ligue 1 con el Olympique de Marseille, inicialmente como cedido para, posteriormente, la temporada 23-24 ser fichado por el equipo francés.

Rubén Blanco destaca por su seguridad bajo palos, unos reflejos excelentes en acciones de corta distancia y una buena gestión del área tanto en situaciones de balón parado como en centros laterales. Su experiencia en contextos de alta exigencia competitiva, su capacidad de liderazgo en la línea defensiva y su madurez táctica le convierten en un refuerzo de garantías para el tramo decisivo de la temporada".