Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 09:07h.

Míchel le sacó para lanzar el penalti... y Odisseas Vlachodimos lo detuvo

El Sevilla 'explota' y se queja públicamente tras la cita ante el Girona

SevillaEl Sevilla - Girona no fue un partido apto para cardíacos. El choque del pasado domingo arrancó y terminó con dos momentos clave. En el primer minuto, el conjunto catalán se adelantaría en el marcador gracias a un gol de Thomas Lemar; en el último, Odisseas Vlachodimos paró un penalti a Cristhian Stuani. El veterano atacante abandonó el Sánchez-Pizjuán visiblemente afectado, pero a renglón seguido vivió un caso excepcional.

En el minuto 96 de partido, tan solo cuatro más tarde del empate de Kike Salas, el Girona disfrutó de una pena máxima para llevarse los tres puntos a tierras catalanas. En ese momento, Míchel Sánchez no dudó y apostó por el uruguayo.

Stuani ingresó en el encuentro para lanzar el penalti. Y como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el cambio salió mal y el portero griego salvó un punto para el Sevilla. El triunfo le hubiese permitido al Girona abrir brecha con el conjunto hispalense, pero a pesar de la complicada situación liguera del club, los aficionados catalanes no dudaron.

Stuani vive un caso excepcional tras el Sevilla - Girona

En esta sociedad de redes sociales, críticas desmedidas e incluso insultos, lo vivido en las últimas horas por Cristhian Stuani es prácticamente un caso excepcional. El capitán del Girona, bandera e institución en Montilivi, falló una pena máxima que hubiera mejorado claramente la situación de su equipo en la lucha por eludir el descenso.

Lejos de provocar una cacería entre los suyos, el veterano delantero recibió una oleada de cariño. Y no solo de sus aficionados. El uruguayo, todo un mítico de LALIGA, pidió disculpas tras amarrar el penalti en el Sánchez-Pizjuán y su mensaje 'se llenó' de mensajes de apoyo de seguidores de la gran mayoría de clubes del campeonato, incluso sevillistas.

