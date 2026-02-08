Saray Calzada 08 FEB 2026 - 19:41h.

Stuani saltó al campo solo para tirar el penalti y lo falló

Las cámaras de ElDesmarque captaron su gesto al salir del estadio

Sevilla y Girona se jugaban un duelo directo por escalar puestos en la tabla y alejarse del descenso. Añadido en el Sánchez-Pizjuán, penalti para el equipo catalán y Míchel Sánchez decide sacar a escena a Stuani para que tire la pena máxima. Algo que de normal debería entrar, en esta ocasión se encontró con la atajada de Vlachodimos y con ello el reparto de puntos que a ninguno beneficia en exceso.

Las cámaras de ElDesmarque captaron la salida del jugador del Girona y por sus gestos no se va nada contento a casa como se puede ver en el vídeo superior.

Míchel Sánchez sale en defensa de Stuani

El entrenador del equipo catalán no dudó en defender a su jugador tras el partido. Stuani solo había salido para tirar el penalti y lo acabó fallando. “En la segunda han apretado más, pero lo teníamos controlado. El resbalón nuestro ha acabado en golazo y después hemos forzado un penalti. Si me la tengo que jugar con alguien siempre con Stuani”.

Míchel habló de cómo había visto el partido ante el Sevilla. “A veces nos cuesta generar, pero hoy hemos tenido 3-4 ocasiones claras para meter más de un gol. En la segunda han cambiado el sistema, hemos perdido el balón y ellos tienen la energía del estadio y han sido más fuertes en las segundas jugadas. La sensación era de control hasta un final de fútbol. El final nos deja fríos”.

También habló de nombres propios como Lemar, Fran Beltrán y Vanat. “Cuando lo fichamos queríamos ver esto. Venía de no jugar en los últimos dos años, los partidos se le hacen un poco largos, pero es inteligente con el balón, tiene capacidad de combinar hacía adelante, le pedimos más presencia y disparo y lo ha tenido”, dijo sobre el francés.

“Los dos han sido cambios obligados. Vanat ha tenido un golpe en el cuádriceps, lo tenía cargado. Fran Beltrán es en la plana del pie, tenía problemas al pisa y faltan pruebas. Los hemos perdido por lesión y hemos tenido que cambiar planes. No vemos a Abel Ruiz y Stuani para darles muchos minutos y hemos optado por Echeverri en punta”.