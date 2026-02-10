Álex Moreno sufre una lesión en el sóleo y no jugará hasta abril

Cristhian Stuani vive un caso excepcional tras su fallo en el Sevilla - Girona: "Merece una estatua"

Compartir







Más problemas desde la enfermería del Girona FC. Tras el empate ante el Sevilla FC en un partido que pudieron ganar en el último minuto, el club ha confirmado este martes la lesión de Álex Moreno, quien ya se había quedado fuera de la convocatoria para jugar en el Sánchez-Pizjuán. El lateral, de esta forma, se una a una extensa lista de lesiones de larga duración en el equipo de Míchel Sánchez.

"Álex Moreno sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda", ha anunciado la entidad catalana a través de sus canales oficiales. Y a su vez, ha confirmado que el tiempo estimado de baja rondará las seis semanas.

Esto significa que el lateral no podrá jugar hasta finales de marzo o incluso principios de abril, cuando el curso entrará ya en sus últimas jornadas. De momento, tras perderse al duelo ante el Sevilla, está confirmada su baja para los próximos compromisos ante el Barcelona, el Alavés, el Celta de Vigo, Levante y Athletic. En el mejor de los casos, podría reaparecer el 22 de marzo ante Osasuna. O sino, después del parón de selecciones, ante el Villarreal, ya en abril.

PUEDE INTERESARTE Confirmada la lesión de Pablo Barrios y drama en el Atlético con el tiempo de baja

Los lesionados del Girona FC

Son varias las bajas importantes que está teniendo Míchel a lo largo de un curso complicado. Juan Carlos lleva toda la temporada con una lesión de rodilla y difícilmente volverá a jugar este ejercicio, Van de Beek se rompió el tendón de Aquiles en septiembre y tampoco está claro que le dé tiempo a volver a jugar, Portu se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en noviembre y dijo adiós a la temporada, Ter Stegen ha tenido que pasar por quirófano tras jugar sólo dos partidos con la camiseta del Girona y Ounahi se fue a la Copa África en diciembre y todavía no ha podido jugar debido a una lesión en el sóleo.

Ahora, Álex Moreno se une a una lista de bajas en las que también está Fran Beltrán, sustituido en Sevilla por un golpe en el pie y con cartel de duda para jugar ante el Barça.