Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 11 FEB 2026 - 09:17h.

Compartir







El Real Valladolid vive uno de los peores momentos en su historia en LALIGA Hypermotion y la plantilla muestra un considerable bloqueo en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Tres victorias en el último año en casa y el equipo, a un punto del descenso a la Primera División de la RFEF hacen que la situación sea crítica. El propio conjunto levantino ha mostrado días después cómo se motivaron antes de ese último ridículo del Real Valladolid con goleada ante el CD Castellón.

Y es que, como se puede ver a continuación, los blanquinegros han enseñado la charla prepartido de Pablo Hernández y como el capitán Alberto Jiménez lideró la arenga a los suyos teniendo muy claro el qué hacer y cómo jugar con la presión blanquivioleta ante afición: "Esta gente está hecha para estar arriba y están abajo. Vamos a apretarles y a sacar córners que eso se les volverá encima".

PUEDE INTERESARTE Solares ejerce de líder tras otro bochorno: obliga a la plantilla del Pucela a dar la cara

Con estas palabras no es casualidad que los tres tantos anotados por los de Pablo Hernández llegaran a balón parado. Jugaron con los nervios a la perfección y tenían muy claro cómo hacer daño a los de Luis García Tevenet en ese encuentro en el que da la sensación de que, con muy poco, hicieron sangre a los vallisoletanos.

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será ante el Granada CF, que llega en misma pelea que el Pucela. Los de José Rojo, Pacheta están decimoquintos, un punto por encima de los pucelanos, tras perder contra el CD Leganés el pasado fin de semana, aunque llegaban al Estadio Ontime Butarque tras cuatro partidos sin perder y dos victorias consecutivas ante el Real Racing Club y el Cádiz CF. Un partido para volver a cumplir fuera de casa tras no hacerlo en el Estadio José Zorrilla e intentar alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso, pelea en la que estará el equipo hasta el final.