Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 10 FEB 2026 - 09:26h.

Sólo tres triunfos en casa

Real Valladolid 0-4 CD Castellón: ridículo que acerca al abismo

Compartir







Cuatro puntos de los últimos 18 en juego, tres derrotas consecutivas, peor equipo en las últimas 20 jornadas y sólo un punto por encima del descenso. Esa es la situación del Real Valladolid en la actualidad con Luis García Tevenet. El 0-4 en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra el CD Castellón ha desencadenado la tormenta perfecta para que el hartazgo de la afición vaya a más jornada tras jornada. Y no es para menos.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales tras una nueva, y contundente, derrota ante el equipo castellonense, líder de la categoría, en el Estadio José Zorrilla. Así lo expresaron en Twitter tras el resultado final:

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos ante el Castellón

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será ante el Granada CF, que llega en misma pelea que el Pucela (decimoquinto, un punto por encima de los pucelanos) tras perder contra el CD Leganés el pasado fin de semana, aunque llegaban al Estadio Ontime Butarque de cuatro partidos sin perder y dos victorias consecutivas ante el Real Racing Club y el Cádiz CF. Un partido para volver a cumplir fuera de casa tras no hacerlo en el José Zorrilla e intentar alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso.

Para este encuentro, el Real Valladolid no podrá contar con Noah Ohio, Guille Bueno, Amath Ndiaye y habrá que ver cómo se encuentra Mathis Lachuer, que estuvo al margen durante la sesión de este lunes. El que seguirá sin estar es Iván Alejo, que fue expulsado por doble amarilla contra el Albacete Balompié y todavía le queda un encuentro para finalizar esa sanción de tres duelos. Ahí tendrá que decidir el técnico sevillano si opta por Ramón Martínez en el lateral diestro o si, por el contrario, se decanta por un Clément Michelin que llegó para jugar y de momento no lo está haciendo.