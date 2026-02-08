Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 08 FEB 2026 - 17:17h.

Más de tres meses sin ganar en casa

Alineación confirmada del Real Valladolid y el CD Castellón en la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion

El Real Valladolid no levanta cabeza, sino todo lo contrario: construye cada vez una planta más en el sótano de sus fracasos y desgracias. Otro nuevo varapalo, esta vez 0-4 ante el CD Castellón, para una afición que mostró su disconformidad, principalmente Fondo Norte 1928, con el equipo durante todo el partido con cánticos del estilo de "Esta camiseta no la merecéis", "Estamos hasta los huevos", "Jugadores mercenarios" o "Diles que se vayan".

Ante otro resultado negativo, Luis García Tevenet ha simplificado el análisis del partido en el mal hacer de su equipo en el balón parado defensivo y no se ha centrado mucho más en lo negativo: "No hemos estado bien ni al nivel que demandaba el partido, sobre todo en el balón parado defensivo. A raíz del primer gol hemos visto que el equipo se ha desajustado".

Además, ha justitifcado el motivo por el que no hizo cambios antes del descanso cuando el 0-3 reinaba en el luminoso antes del minuto 40: "Mover el equipo durante el partido con 0-3 antes del descanso podía ser hasta contraproducente. Hay que hacer autocrítica y felicitar al rival que ha sido mejor. El equipo ha dado muestras en algunos momentos de otros partidos de lo que quiere ser".

El sevillano ha explicado si teme por su puesto tras sólo conseguir cuatro puntos de 18 con él a los mandos y ha detallado por qué no ha puesto en el campo a los nuevos fichajes en los laterales, Clément Michelin y Carlos Clerc: "Estoy para sumar, sólo pienso mañana en venir con mis jugadores y seguir trabajando. Sacar a Clerc y Michelin en este contexto hubiera sido difícil para ellos. No estamos para probaturas. Sabemos que estamos en un mal momento y cambiar la dinámica. La realidad está ahí, tenemos que mejorar mucho". Con este 0-4, el Pucela puede entrar en descenso esta misma jornada si se produce una victoria de la SD Huesca.