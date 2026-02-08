Jesús Pérez Baraja Valladolid, 08 FEB 2026 - 13:04h.

El Real Valladolid y el CD Castellón se van a enfrentar este domingo a partir de las 14.00 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer una convocatoria de 22 jugadores con las bajas de los sancionados Stanko Juric e Iván Alejo, y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador con ficha del Real Valladolid Promesas Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

Luis García Tevenet apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo un único cambio respecto a la derrota (3-1) contra el Córdoba CF en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad andaluza el pasado fin de semana. De esta manera, entra Mario Maroto por Stanko Juric en el centro del campo.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Ramón Martínez, Pablo Tomeo, David Torres, Hugo San; Mario Maroto, Victor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Vegard Erlien.

Alineación del CD Castellón

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los sancionados Fabrizio Brignani y Jeremy Mellot, y del lesionado Douglas Aurelio, y con la presencia del jugador con ficha del filial , ya se sabe el once del CD Castellón.

Pablo Hernández apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la victoria (2-0) ante el FC Andorra en el Estadio SkyFi Castalia de la ciudad levantina el pasado fin de semana. De esta manera, entran Ismael Fadel por Jeremy Mellot en el lateral derecho, Agustín Sienra por Fabrizio Brignani en el centro de la defensa, Raúl Sánchez por Pablo Santiago en el extremo izquierdo e Israel Suero por Álex Calatrava en ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador castellonense: Romain Matthys; Ismael Fadel, Alberto Jiménez, Agustín Sienra, Lucas Alcázar; Beñat Gerenabarrena, Diego Barri; Brian Cipenga, Israel Suero, Raúl Sánchez; y Ousmane Camara.