Jesús Pérez Baraja Valladolid, 08 FEB 2026 - 11:15h.

Jornada 25 de LALIGA Hypermotion

La convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al CD Castellón, correspondiente a la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 14.00 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Ambos equipos están separados por 14 puntos y 15 puestos en la tabla, de la zona media baja a la de ascenso directo.

El entrenador del Pucela, Luis García Tevenet, tiene las bajas de los sancionados Stanko Juric e Iván Alejo, y las de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno. La novedad es que el técnico andaluz cita a Clément Michelin, último fichaje de invierno en llegar, al que ya ve preparado para aportar.

Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Iván Garriel, de las categorías inferiores, el entrenador ha decidido llamar a un único futbolista, el lateral izquierdo Hugo San, pese a que ha perdido efectivos durante los últimos días y entrenamientos.

Ésta es la lista completa de los 22 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el CD Castellón correspondiente a la Jornada 25 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este sábado en el Nuevo Estadio José Zorrilla a partir de las 14.00 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Laterales derechos

• Clément Michelin

Centrales

• David Torres

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Iván Garriel

• Hugo San

Centrocampistas

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Mario Maroto

• Julien Ponceau

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Vegard Erlien