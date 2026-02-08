Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 08 FEB 2026 - 17:25h.

Volvió a ser titular con Tevenet

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos ante el Castellón

La misma historia de siempre. El Real Valladolid volvió a caer con estrépito en casa, 0-4 ante el CD Castellón, y Víctor Meseguer volvió a ser titular, igual que en cinco de los últimos seis encuentros con Luis García Tevenet a los mandos. El mediocentro murciano explicó el sentir del vestuario tras un nuevo resultado negativo y analizó lo sucedido sobre el césped del Nuevo Estadio José Zorrilla.

Meseguer explica las sensaciones de un equipo que parece muerto en el campo y que al primer contratiempo no sabe qué hacer y apeló a mirarse cada uno a su ombligo y ver lo mucho que hay que mejorar para sacar esto adelante: "Es un día duro. Ha sido un partido muy malo. A partir del primer gol empiezan las malas sensaciones. El vestuario está dolido, sabemos la situación en la que estamos. No nos queda otra que hacer autocrítica, mejorar, entrenar y trabajar duro".

Además, el centrocampista mostró la sensación de que todo lo que no depende de ellos cae en contra, comentario realizado por los dos goles anulados al Pucela en ese encuentro ante el nuevo líder de la categoría: "Todas las situaciones nos caen en contra. En el gol que marco el árbitro dice que no tienen una imagen clara, el de Chuki creo que es por muy poco. No es excusa porque el juego no es nada bueno, pero también hay que tener en cuenta eso".

Además, tras el partido se dio una curiosa imagen, ya que uno de los copresidentes del conjunto blanquivioleta, Gabriel Solares, bajó al césped al término del encuentro para que los jugadores fueran a dar la cara ante la afición pucelana que quedaba en el estadio: "Gabriel nos ha dicho en el campo que confía en nosotros y en este staff para sacar esto adelante".