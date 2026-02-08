Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 08 FEB 2026 - 16:52h.

Nueva derrota en casa

Convocatoria del Real Valladolid ante el Castellón: se estrena el último fichaje

Compartir







Éstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la derrota (0-4) ante el CD Castellón en la vigesimoquinta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Guilherme Fernandes (3,5): Encajó cuatro goles y poco más pudo hacer en tres de ellos. En el tercero podía haber salido.

Ramón Martínez (1): Sobrepasado y perdido como lateral derecho. Encimó a Brian Cipenga en el cuarto desde la distancia.

Pablo Tomeo (2): Fue cambiado al descanso por Mohamed Jaouab tras una mala primera parte, como la del equipo. Muy dubitativo y blando.

David Torres (3,5): Filtró buenos pases a Stipe Biuk e Iván San José, Chuki para dejarles solos delante del portero. Al menos le puso intensidad.

Hugo San (3): Lo menos malo de la defensa pucelana dentro del drama que fue el conjunto de Luis García Tevenet.

Mario Maroto (2): Salió evidenciado, como otros, en el primer tanto encajado y también en el tercero. Fue cambiado al final por Ibrahim Alani.

Víctor Meseguer (2): Muy blando en la acción del segundo tanto encajado. Marcó un gol con un buen remate de cabeza que fue anulado porque la pelota salió por línea de fondo. Fue cambiado en el 75 por Julien Ponceau.

Iván San José, Chuki (5): Intentó llevar al equipo hacia delante y supo filtrar pases. Marcó un gol anulado por un fuera de juego de milímetros. El único que quiso hacer algo en el partido.

Peter Federico González (1): Estuvo muy mal. El jugador que más duelos perdió en el partido, con 14.

Vegard Erlien (1): Muy frío y el equipo jugó a tirarle balones en largo. Se le ve perdido. Fue sustituido al descanso por Juanmi Latasa.

Stipe Biuk (0): Tuvo la opción de un mano a mano y se frenó. Dispuso de otra ante Romain Matthys y tiró al muñeco. Se marchó al banquillo al descanso para dar entrada a Lucas Sanseviero.

Desde el banquillo

Juanmi Latasa (3): La tuvo nada más salir y estuvo lento. No precisó bien el remate y acabó en las manos del portero. Peleó, como siempre, pero sin mucho éxito.

Mohamed Jaouab (3): El Castellón apenas quiso hacer más y no se le vieron las costuras. Fue incapaz de marcar bajo palos.

Lucas Sanseviero (4,5): Dio velocidad al equipo y fue bastante más vertical que Biuk, aunque no pudo sacar rédito de eso.

Julien Ponceau (4): Tuvo un tiro de la frontal y pudo irse hacia delante.

Ibrahim Alani (s/c): Salió a seis minutos del descuento y poco pudo aportar.