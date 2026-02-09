Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 09 FEB 2026 - 15:19h.

La goleada del Castellón en Zorrilla deja al técnico entre las cuerdas

Tevenet, tras un nuevo sonrojo del Pucela en casa: "Estoy para sumar"

Los malos resultados (cuatro puntos de 18), la goleada recibida por el CD Castellón y las malas sensaciones hacen que Luis García Tevenet esté en entredicho tan sólo un mes después de llegar al Real Valladolid. El equipo cada vez muestra una peor imagen y está a un punto de la zona de descenso (le salvaron las derrotas de SD Huesca y Cultural y Deportiva Leonesa), lo que genera que la dirección deportiva y copresidencia del Club haya tenido que decidir si el técnico sevillano continúa o no en el banquillo blanquivioleta.

Como ha podido saber ElDesmarque, Luis García Tevenet dirigirá al Real Valladolid el próximo sábado en Granada. El importante partido de Los Cármenes contra el Granada CF, sólo un punto por encima del Pucela, decidirá el futuro del banquillo blanquivioleta, analizándose ya alternativas al técnico sevillano. Es decir, la ratificación que suele ser la antesala de la destitución no es más que una demora para acabar cambiando de técnico.

Desde la llegada de Tevenet a Valladolid el equipo sería penúltimo con tan sólo cuatro puntos cosechados y 12 goles encajados (siete menos que con Guillermo Almada en 18 jornadas) en seis encuentros con él al frente del equipo. Un bagaje que deja mucho que desear y que evidencia una clara crisis de resultados que se alarga en el tiempo: las victorias son espejismos y las derrotas (11 lleva el equipo pucelano en lo que va de campaña) realidades.

En caso de que se produzca la destitución en un futuro el que venga a Valladolid será el cuarto entrenador esta temporada, tras Almada, Sisinio González y ahora Tevenet. El peligro de bajar a Primera RFEF está muy presente y el club blanquivioleta, si es consciente de ello, debe tomar la mejor decisión posible sin demorarla en exceso en el tiempo.