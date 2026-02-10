Redacción Valladolid Valladolid, 10 FEB 2026 - 22:02h.

Tres derrotas consecutivas

Real Valladolid 0-4 CD Castellón: ridículo que acerca al abismo

El Real Valladolid lleva meses hundiéndose en un pozo que parece que no tiene fondo y que deja al equipo al borde del descenso, sólo un punto por encima, tras la jornada 25 en LALIGA Hypermotion. Después de la última y dura derrota 0-4 ante el CD Castellón en el Nuevo Estadio José Zorrilla, el copresidente de la entidad blanquivioleta Gabriel Solares saltó al césped para obligar a la plantilla a dar la cara ante los aficionados que todavía estaban presentes en el feudo pucelano.

En las últimas horas, El Norte de Castilla ha apuntado que se ha producido una nueva reunión de Solares con la plantilla en privado. Como ha podido saber ElDesmarque, en dicha charla el mexicano les pidió implicación y se mostró rotundo con la situación de aquí al final de la temporada, llegando a comentarles: "El que no quiera estar, que lo diga y se le rescinde el contrato pagándole lo que haga falta". Unas palabras que vuelven a mostrar un nuevo ejercicio de liderazgo de Solares, algo que no termina de trasladarse en el césped en resultados para salvar la categoría.

Habrá que ver cómo son las próximas horas en la entidad vallisoletana ante un descalabro de tal magnitud, con Luis García Tevenet confirmado para sentarse en el banquillo del Estadio Nuevo Los Cármenes y con el equipo a un punto de entrar en la zona de descenso tras las derrotas de la SD Huesca en Gijón y de la Cultural y Deportiva Leonesa en Málaga.

Contando sólo desde la llegada de Tevenet a Valladolid, el equipo sería penúltimo, con tan sólo cuatro puntos cosechados y 12 goles encajados (siete menos que con Guillermo Almada en 18 jornadas) en seis encuentros con él al frente del equipo. Un bagaje que deja mucho que desear y que evidencia una clara crisis de resultados que se alarga en el tiempo: las victorias son espejismos y las derrotas, 11 lleva el equipo pucelano en lo que va de campaña, realidades.