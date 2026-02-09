Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 09 FEB 2026 - 20:09h.

El Real Valladolid vive uno de los peores momentos en su historia en LALIGA Hypermotion y la plantilla muestra un considerable bloqueo en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Tres victorias en el último año en casa y el equipo a un punto del descenso a la Primera División de la RFEF hacen que la situación sea crítica.

Tras el último ridículo con goleada ante el CD Castellón, Gabriel Solares protagonizó un hecho poco común. El copresidente del Pucela, en un ejercicio de liderazgo y de afrontar la adversidad, bajó al césped tras el pitido final para obligar a sus futbolistas a dar la cara, con los vallisoletanos como siempre en primera fila, ante los representantes de Fondo Norte 1928 que quedaban en el feudo blanquivioleta. Como se puede ver a continuación, estos gritaron "¡Fuera, fuera!", "¡Hay que echarle huevos!" y "¡Esa camiseta no la merecéis!" cuando tuvieron a los jugadores delante, además de pedir la marcha de la propiedad y de Víctor Orta durante el partido.

El mexicano reclutó a toda la plantilla y fue el encargado de llevar a los jugadores hacia el Fondo Norte, además de ponerse al frente con gestos que denotaban su frustración: cabizbajo, brazos en jarra o incluso pidiendo perdón con las manos a los aficionados allí presentes. También estaba Iván Alejo, sancionado y en ropa de calle. El que no hizo acto de presencia en el foco principal fue Luis García Tevenet, que siguió todo desde la lejanía en el césped.

Un buen gesto de la cara visible del Grupo Ignite en el Real Valladolid que demuestra su implicación en la entidad blanquivioleta y querer sacar la situación adelante. Y es que algunos futbolistas de la plantilla estaban deseando no pasar ese mal trago, ya que se marchaban al túnel de vestuarios. Habrá que ver como son las próximas horas en la entidad blanquivioleta ante un descalabro de tal magnitud y con el equipo a un punto de entrar en la zona de descenso tras las derrotas de la SD Huesca en Gijón y de la Cultural y Deportiva Leonesa en Málaga.