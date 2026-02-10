Asís Martín Bilbao, 10 FEB 2026 - 14:06h.

La RFEF anuncia fechas y horarios de semifinales de Copa del Rey y LALIGA cambia dos partidos de la jornada 24

Leones y txuri urdines se juegan el pase a la final de La Cartuja desde este miércoles a doble partido

Ya se conoce que el trencilla murciano, internacional y posiblemente mundialista este verano, José María Sánchez Martínez va a ser el encargado de dirigir el calentito derbi vasco que va a ofrecer San Mamés este miércoles, a partir de las 21.00 horas, en la primera entrega de la semifinal a doble partido de la Copa del rey 2026. Una cita siempre con mucho picante arbitral, que va enfrentar a Athletic Club de Ernesto Valverde y a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Evidentemente, como ha comentado el exjugador de ambos equipos Gorka Elustondo, en Onda Vasca, se espera "una eliminatoria abierta que no se resuelva hasta el segundo partido", es decir, el que tendrá lugar el 4 de marzo en Anoeta, pero todo el mundo ya ha estudiado con lupa al trencilla murciano y visto su posible influencia en el primer envite.

Al Athletic le ha ido bastante bien con él, teniendo como uno de sus picos altos aquel cuatro a dos ante el FC Barcelona en la Copa del rey, con el mítico viaje en avión de Iñaki Williams para llegar in extremis a Bilbao e incluso marcarle un gol a los culés de Lamine Yamal en plena apoteosis. En el lado negativo se habla de un penalti en Getafe que se quedó en el limbo pese a ser clarísimo.

Las cifras, dirigiendo a los rojiblancos, nos hablan de que ha dirigido un total de 29 partidos al equipo bilbaíno -entre todas las competiciones-, con un balance de 14 victorias, 5 empates y también de 10 derrotas. En el torneo del KO solo ha arbitrado en una ocasión a los leones, con ese resultado a favor en una noche sideral de los de Ernesto Valverde.

Pero tampoco está mal visto, por parte txuri urdin… ya que, aunque la Real Sociedad ha perdido más partidos que los que ha ganado con el colegiado murciano y no vence con él desde 2023, lo cierto es que tienen dos triunfos precisamente en el derbi de San Mamés ante el Athletic.

Las cifras explican que les ha pitado con 8 partidos ganados, 6 empatados y 12 perdidos en los 26 compromisos oficiales bajo su mandato. Cuatro de ellos son en Copa, con tres victorias y tan solo una derrota. Pero sobre todo ven como premonición positiva por Donostia que las dos veces que ha pitado un derbi en San Mamés la Real Sociedad ha ganado por 0-1 a los leones, lo hizo con los goles de Jonathas y del murciano precisamente Portu.