Que no deba recurrir el Athletic a las penas máximas en la semifinal contra la Real: vaya racha de penaltis fallados

Oihan Sancet refuerza las expectativas del Athletic en la semifinal ante la Real Sociedad

El Athletic ha fallado uno de cada tres penaltis lanzados en los últimos cuatro años, cuenta EFE

A algunos aficionados del Athletic Club, en vez de abrazos de alegría -como ocurre en todo el planeta fútbol- se les ponen los pelos como escarpias y hay quienes hasta le rezan a la Amatxu de Begoña cada vez que el trencilla de turno pita un penalti a favor de la escuadra que comanda Ernesto Valverde. ¿Por qué si parece un chollo que te caiga uno? Pues la respuesta es fácil. La última muesca está bien cercana...

Sí, claro, hablemos del tiro mal ejecutado por la 'Capibara' de Bermeo el pasado 4 de febrero en la noche levantina de los lanzamientos contra el autobús de los leones... Aquel penalti fallado por Mikel Jauregizar en los cuartos de final de la Copa frente al Valencia CF de Carlos Corberán, quien también pidió su penalti, ocurrió apenas 7 días antes de empezar el cruce de semifinales ante la enrachada Real Sociedad de Rino Matarazzo, que tendrá lugar este miércoles (21.00 horas) en San Mamés.

Aquel tiro de 'Jaure' era ya el décimo que no convierte en gol el Athletic Club de los 30 que ha lanzado en competiciones oficiales en las cuatro últimas temporadas, un porcentaje de error del 33%.

Pero volvamos a Valencia... El centrocampista vizcaíno se estrenó allí como lanzador y se convirtió en el octavo futbolista de la actual plantilla que toma esa responsabilidad en un momento en el que no estaban en el campo los dos jugadores más fiables,... ¿Quiénes son? Pues se trata de Oihan Sancet y de Mikel Vesga, ni tampoco estaba sobre el verde Unai Gómez, que hace 4 semanas en León marcó en su único intento hasta ahora ante la tropa del Cuco Ziganda.

'No Sancet, no party' en el Athletic Club con los penaltis

En estas cuatro campañas, Oihan Sancet ha marcado 8 de los 9 penaltis que ha tirado (89%) y Mikel Vesga 5 de 7 (71%). Unos ratios mejores que el 66% de Iñaki Williams o el 50% de Nico Williams y Alex Berenguer.

Por temporadas en el actual curso 2025-26 el Athletic lleva por ahora un porcentaje del 71% (un 5 de 7 idéntico a la 2023-24) que mejora el 50% de la 2024-25 (4 de 8) y es algo inferior al 75% de la 2022-23 (6 de 8).

Los principales especialistas del Athletic en esta faceta en los últimos años, ambos ya retirados, han sido dos leones de mucho pedigrí. Aritz Aduriz, con un acierto del 81% (34 goles en 42 lanzamientos) y Raúl García (19 de 24, un 79%).

Curiosamente el Athletic ha superado las dos tandas de penaltis que ha tenido que disputar en esta ultima etapa de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés. En una apeó de la Copa a la UD Logroñés la pasada campaña y en la otra, en la final de 2024 frente al Mallorca, conquistó el título y logró su éxito más importante de las cuatro últimas décadas.