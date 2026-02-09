Celia Pérez 09 FEB 2026 - 12:22h.

El lateral tuvo que abandonar el terreno de juego en el 39'

La temporada de Yuri Berchiche no está siendo nada fácil. El lateral tuvo que abandonar lesionado el partido de este pasado domingo frente al Levante en 39'. Fue la mala noticia de un partido que el Athletic Club consiguió sacar adelante por 4-2, sumando así tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que comenzaba a ser preocupante. Las lesiones no cesan en el equipo zurigorri, castigando a un plantel en el que contará de nuevo con la ausencia del lateral, que sufre su cuarta lesión en lo que va de temporada.

Y es que el de Zarautz tuvo que abandonar el terreno de juego con problemas musculares en la parte posterior de su muslo derecho. Una zona muy parecida a la que sufrió en el partido ante el Celta, aunque a falta de parte médico oficial, todo apunta a que será algo más leve. Aún así, hasta anuncio de parte médico oficial, es duda para el derbi de Copa del Rey contra la Real Sociedad y sus gestos tras abandonar el césped muestra toda la frustración de una temporada complicada para el lateral.

Yuri se marcha del terreno de juego, tal y como captan las cámaras de Movistar, y se sienta en el césped al lado del banquillo del Athletic. Gesticulando y levantando las manos, termina golpeando el césped con rabia ante la frustración de unas molestias que no le han permitido continuar en el partido. Todo ello mientras un miembro del staff de Valverde trata de hablar con él, pero que no consigue aplacar el malestar del futbolista en un nuevo y duro varapalo con las lesiones.

Por el momento no se sabe mucho más que las explicaciones que Ernesto Valverde ofreció anoche en rueda de prensa. "No sabemos nada aún, no hay previsión ni sé qué tiene pero sí el tema que ha sido muscular, pero aún no he hablado con los médicos. No sé tampoco ahora mismo si Oihan Sancet, Dani Vivian o Alex Berenguer pueden estar o no. A ver si para ya la racha de tanto partido seguido, porque eso hace que ante la premura les deje volver un poco así porque siempre les tienes que forzar, pero tanto nosotros como los demás equipos", apuntó.