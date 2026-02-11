Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 13:51h.

Antony Matheus ha atendido a los compañeros de Canal Sur Radio para valorar su primer año en el Real Betis. Sus números están a la altura de los mejores futbolistas de LALIGA y con 19 goles y 13 asistencias se ha convertido, por derecho propio, en uno de los fichajes más eficientes de la historia reciente de la entidad. Hasta tal punto llega su compromiso con la entidad que desde hace casi dos meses arrastra una pubalgia que le impide jugar en plenitud de condiciones. Diariamente se somete a tratamientos para corregir el dolor, de ahí que ponga en valor "el sacrificio" que está haciendo por el club. Sea como fuere, el jugador lo tiene claro. Venir aquí fue "la mejor decisión" de su vida.

Antony valor su primer año en Sevilla: "Fue la mejor decisión de mi vida. He vivido un año increíble, toda mi familia está muy feliz aquí. Me da mucho orgullo vestir la camiseta del Betis, es un club y una ciudad que me encantan mucho. El cariño de la gente, el día a día, eso marca la diferencia. La clave es la gente, cómo me recibieron y el cariño de todos. El día a día aquí es muy tranquilo, muy divertido. Es una gran familia. Eso me hace feliz".

Los problemas de pubalgia: "Pasé un momento difícil por no hacer pretemporada. Llegué muy preparado, aunque no hiciera pretemporada, que marca la diferencia, pero me cuido mucho. Desde el partido contra el Getafe vengo jugando con mucha molestia, es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas pero es difícil, me incomoda. Estoy haciendo tratamientos, no me gusta estar fuera de los partidos, sé el dolor que siento. Cada vez que termina el partido, y tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil, pero no lo uso como excusa. Me cuido mucho para estar disponible".

El dolor, ¿le impide estar a su mejor nivel? "No me gusta usarlo como excusa. Es una realidad que me molesta. Voy a dar un ejemplo. Me traté por la mañana y por la tarde. Llevo todo el día tratándome para estar bien. Sé que tengo que mejorar, pero imagina estar 40 días sin entrenar. El míster sabe el sacrificio que estoy haciendo para jugar. Las críticas siempre vienen, lo importante es tener la cabeza centrada, porque sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión".

El sueño del Mundial: "Claro. Vestir la camiseta de Brasil es muy especial, pero primero tengo que hacer mi parte en el club. Debo hacer las cosas bien y la selección es una consecuencia. Tengo que estar enfocado aquí. Si marco goles, doy asistencias o ganamos partidos, que es lo más importante, la selección será una consecuencia. Estoy centrado aquí, pero todo el mundo sabe que trabajaré para jugar mi segundo Mundial".

El varapalo de la Copa: "Fue muy duro. La semana fue difícil. Nuestra afición esperaba mucho de nosotros, pero aprendimos. Para mí la clave fue la charla del míster, el hacer autocrítica, ver el partido repetido y saber que todos tenemos que mejorar mucho. Eso lo demostramos contra el Atlético fuera de casa, el espíritu y la actitud. No solo debemos ver lo malo, porque estamos haciendo una buena temporada. Estamos quintos en LaLiga y clasificados en la Europa League, no todo es malo".

Críticas a Pellegrini y al equipo: "Nuestra afición tiene parte de razón, porque hicimos un partido muy feo, pero lo más importante es que estamos juntos. Después de la charla del míster hablamos mucho y sabíamos que había que cambiar la intensidad. Eso demuestra que somos una familia. Hicimos un buen partido contra el Atlético, y ahora debemos hacerlo mejor contra el Mallorca. Tenemos que tener la misma intensidad y las mismas ganas".

Antony sueña con otra final: "Tengo mucho orgullo de dónde llegamos (en la Conference). Claro que aprendimos mucho y tenemos el sueño de volver a una final, pero hay que ser humildes. Debemos estar centrados".