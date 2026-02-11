Pepe Jiménez Sevilla, 11 FEB 2026 - 11:49h.

El Cucho Hernández vuelve a los entrenamientos del Betis

Antony no se ejercitó este miércoles con sus compañeros

Cuidados para Antony. El Betis volvió a los entrenamientos este miércoles en la ciudad deportiva y, además de las grandes noticias alrededor del Cucho Hernández, la gran ausencia de la sesión fue Antony, jugador que aprovecha el parón de encuentros intersemanales para recuperarse de su pubalgia.

Porque este miércoles, mientras todas las cámaras enfocaban al Cucho Hernández, al Chimy Ávila y a Héctor Bellerín, que se ejercitaban sobre el césped en mitad de sus diferentes plazos de recuperación, en el grupo faltaba la magia, la sonrisa y el ánimo de Antony, que se trataba en solitario.

El brasileño, como ha sucedido en otros casos en otros clubes, aprovechará la ausencia de encuentros intersemanales para medirse, cuidarse y reducir la carga de trabajo, intentando así estar apto para el fin de semana, pero además avanzar en la recuperación de la siempre delicada lesión de pubalgia.

Es por ello que su ausencia este miércoles no debería encender alarma alguna de cara al fin de semana y si tampoco estuviese este jueves, algo posible, tampoco debería preocupar en exceso.

En el club quieren cuidar al máximo a su estrella y Manuel Pellegrini irá de la mano de los servicios médicos para intentar que, cuando vuelvan las citas de Europa League, el brasileño esté apto para soportar carga de encuentros cada tres o cuatro días.

El Betis, no solo con Antony, con máxima prudencia

Con jugadores de tanto talento como Isco Alarcón o Lo Celso en la enfermería, Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico han adoptado una postura conservadora con todos sus grandes jugadores.

Como sucede con Antony, al que tienen previsto reducirle carga de entrenamientos, en el club no arriesgarán con el Cucho Hernández y tampoco lo harán con Sofyan Amrabat, otro de los futbolistas que debería ir afrontando la recta final de su recuperción en las próximas semanas.