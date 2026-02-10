Basilio García Sevilla, 10 FEB 2026 - 21:47h.

El madrileño ha jugado siete de los ocho últimos partidos del Betis, seis de ellos como titular

Los galones de Diego Llorente con Pellegrini

El Real Betis Balompié sufrió una baja importante en el tramo final de la pasada temporada. Diego Llorente, que había llegado ese verano procedente del Leeds United tras año y medio en la Roma, sufrió en abril de 2025 -el Domingo de Ramos para más señas- una grave lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda que requirió cirugía.

Al madrileño le ha costado reencontrarse, y durante todo el otoño sus participaciones han sido testimoniales. Sin embargo, desde mediados de enero, Diego Llorente ha recuperado la total confianza de un Manuel Pellegrini que le tiene en alta estima. Desde entonces, Diego Llorente ha jugado como titular en siete de los ocho partidos que ha disputado el Betis en todas las competiciones, disputando seis de ellos de manera íntegra, tres de ellos consecutivos en poco más de una semana. Queda todo dicho.

No disputó los tres primeros partidos de 2026, pero desde el duelo ante el PAOK de Salónica en Grecia, donde fue uno de los pocos que se salvaron, ha entrado por derecho propio en la línea de rotación de centrales. Marc Bartra y Natan, indiscutibles hasta hace poco salvo por alguna incursión de Valentín Gómez en el centro de la zaga, vuelven a tener competencia con la jerarquía y liderazgo del madrileño.

Un partidazo ante el Atlético

A Diego Llorente no le hace falta una tarjeta de visita en el Betis. Todos saben de lo que es capaz después de que jugara prácticamente todos los partidos hasta su lesión la pasada Semana Santa. Pero su partido ante el Atlético de Madrid de este domingo fue la mejor confirmación de que el central, a sus 32 años, está totalmente recuperado para la causa.

Sus estadísticas son rotundas: 14 despejes, una recuperación y sus dos duelos ganados. Habrían quedado emborronados por el gol en propia puerta con el que sorprendió a Álvaro Valles, pero el fuera de juego semiautomático y el VAR actuaron con diligencia para anularlo por la milimétrica posición adelantada de Griezmann.

Diego Llorente ha vuelto, y lo ha hecho en un momento clave de la temporada. Irá afianzando su mejor versión en estas semanas sin partido intersemanal para, ya en primavera, estar a tope cuando lleguen los duelos decisivos. No perdió los galones, simplemente los había guardado y ya los ha recuperado.