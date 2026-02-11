Pepe Jiménez Sevilla, 11 FEB 2026 - 10:55h.

Sofyan Amrabat ya ha sido operado en Amsterdam: el parte médico y tiempo de recuperación

Sofyan Amrabat continúa recuperándose de su desafortunada lesión

Sofyan Amrabat vuelve a Sevilla. El mediocampista marroquí, que no juega con la entidad verdiblanca dede aquella desgraciada noche en la que chocó con Isco Alarcón, se marchó a la Copa África de manera anticipada, se operó en Holanda y esta próxima semana se le espera en la capital hispalense para afrontar la recta final de su recuperación... con su futuro en juego.

Porque la ilusión que provocó la llegada de Sofyan Amrabat, adelantándose al Sevilla, y sus primeras actuaciones como jugador del Betis, se fue reduciendo poco a poco con su desafortunada lesión y sus cuestionadas decisiones de recuperación.

En estas, tras operarse en Holanda, adelantaba este pasado martes Radio MARCA que el Betis tiene previsto que Sofyan Amrabat vuelva a Sevilla la próxima semana para arrancar su etapa final de recuperación. Con ello, si todo va bien, los servicios médicos esperan que el mediocampista marroquí pueda reaparecer a principios del mes de marzo, en el derbi de La Cartuja.

El futuro de Sofyan Amrabat en el Betis

El regreso, y la esperada recuperación, de Sofyan Amrabat a Sevilla empezará a decidir su futuro en el Benito Villamarín (o al menos en La Cartuja). Desde África, según ÁfricaFoot, empiezan a creer que el Betis no ejecutará compra alguna y apuntan al supuesto interés del Villarreal de cara a la próxima temporada.

Aún parece pronto para hablar de lo que ocurrirá en verano, más cuando en el Betis estaban encantados con él hace algunas semanas, pero sí parece evidente que los próximos meses acabarán por justificar los movimientos que le esperan a Sofyan Amrabat en el próximo verano. Volver a Turquía parece una opción con mucha fuerza, pero en Sevilla, seguro, aún se debatirá y conversará mucho sobre esta posible operación para el próximo mercado veraniego.