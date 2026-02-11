Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 20:26h.

Rafaela Pimienta: "Lo vivo día a día con clubes y patrocinadores"

Gilberto Mora es una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Junto a Obed Vargas, es una de las grandes esperanzas de la selección de México de cara al futuro. A sus apenas 17 años (cumple 18 en octubre), muchas voces apuntan a que ya está preparado para dar el salto a la élite mundial. El Real Madrid le tiene en el radar, y también le sondeó el FC Barcelona. Una de ellas es su agente, Rafaela Pimienta, la gran heredera del imperio de Mino Raiola y representante de otros grandes jugadores como Erling Haaland. Ahora ha vuelto a dejar patente que su fichaje por el club que sea valdrá mucho dinero.

Lo ha hecho en Claro Sports. Allí, la agente ha sido clarísima respecto al futuro de Gilberto Mora: "Algo que me irrita mucho es, ¿por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones? Igual que tú, que eres mexicano, pero él está en Brasil. Pero si está en México, tiene que costar 8. ¿El campeonato brasileño es 10 veces mejor que el campeonato mexicano? No, no es verdad. Los clubes europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor porque es conveniente para ellos. Y como es conveniente para ellos, quieren que se mantenga abajo", revela.

En este sentido, Rafaela Pimienta tiene muy claro que, por ser mexicanos, las empresas intentan negociar a la baja: "Yo lo vivo con Gilberto, también con los patrocinadores. Voy a hacer todo lo que pueda para vender a Gilberto muy caro. Porque cuando es muy caro, es muy respetado", asevera.

El futuro de Gilberto Mora: "¿Cuál es su sitio ideal?"

Por otra parte, la representante tiene dudas sobre cuál es el mejor club al que puede ir: "Los equipos lo quieren, sí, pero ¿cuál es su sitio ideal? ¿Dónde se va a desarrollar de verdad ? Yo lo digo siempre, en esta edad tú no puedes ser el mejor de tu equipo. Si eres el mejor, tienes que cambiar de equipo, y cambiar de equipo por uno mejor. Porque es una edad de evolución, de desarrollo. No es una edad donde tengas que ser el patrón. Tienes que ser el chico que mira a los otros diciendo: 'Ah, quiero ser como él', porque si no, tu desarrollo se va a frenar", sentencia.

De este modo deja toda una declaración de intenciones. Sin sutilezas ni insinuaciones, directa y explícita. Quien quiera ir a por Gilberto Mora, ya sabe que tendrá que pasar por el aro.