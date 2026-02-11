Miguel Casado 11 FEB 2026 - 20:23h.

Viviano ha revelado una anécdota con el centrocampista asturiano

Santi Cazorla desvela su truco para entrenar con un agujero en la bota: "Así no me aprieta la uña"

Santi Cazorla sigue dando guerra con el Real Oviedo en el fútbol de élite y pese a que este año no esté contando con todo el protagonismo que esperaba, el fútbol le va a estar agradecido eternamente.

La anécdota que ha revelado el ex portero Emiliano Viviano al Corriere dello Sport habla muy bien del asturiano, pues, sin pelos en la lengua, llegó a afear a la cara una actitud muy poco profesional de su compañero en el Arsenal.

El italiano fue desconvocado para un Everton - Arsenal hace unos años, en la temporada 2013/14, y, como reconoce, se fue de fiesta la noche previa. "Cerca de las dos de la madrugada, salí a fumar un cigarrillo y llegó un mensaje de texto: 'Fabianski se enfermó: un coche te recogerá a las 6:30'", recuerda.

Lejos de alertarse, marcharse para casa y descansar lo que pudiese, el ex guardameta reaccionó de la siguiente manera: "Me había bebido media botella de vodka y fui a ver a mi amigo, que era el dueño de la discoteca, y le pedí que leyera el mensaje. Me miró y me dijo: "¿Y ahora qué?". Le dije: "Ahora tráeme más vodka".

Santi Cazorla le dio una gran lección dentro del vestuario gunner. Y es que tras llegar a casa al amanecer, darse una ducha y viajar hasta Liverpool, su olor le delató. "El gran Santi Cazorla me dijo: 'Hueles a alcohol, eres repugnante'", reconoce en la entrevista.

Ese fue el momento más desagradable de la carrera de Viviano y, confiesa, "la única vez en mi vida que casi me da un ataque de pánico, no veía nada de forma clara y no dejaba de decirme: 'Si me toca entrar a la cancha, mi carrera se acabó'".

Tan solo estuvo un año en el Emirates Stadium y ni siquiera llegó a debutar con el primer equipo. Solo se vistió de corto para jugar un encuentro con el sub 21.