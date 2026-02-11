Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 22:06h.

El encuentro estuvo parado durante varios minutos

El primer capítulo del derbi vasco en la presente Copa del Rey no podía estar exento de polémica. Tras lo acontecido hace escasos días con Brais Méndez, la Real Sociedad volvió a sentirse perjudicada en San Mamés. Tras reclamar previamente una pena máxima por una caída de Carlos Soler sin mucho fundamento, la expedición txuri urdin clamó contra Sánchez Martínez por una mano de Aymeric Laporte en el área de Álex Padilla.

La primera parte estaba a punto de llegar a su final y los pupilos de Pellegrino Matarazzo seguían buscando un gol que tuvo en sus botas Pablo Marín, al igual que Jon Martín en su cabeza. Precisamente en otro cabezazo de un central, en este caso de Caleta-Car, llegó la jugada de la discordia.

El balón iba a portería cuando impactó con la mano de Laporte. Sánchez Martínez paró el partido ante el aviso desde la Sala VOR y el posible penalti entró en revisión. Tras varios minutos con el juego parado, el árbitro se dirigió a Iñaki Williams y Mikel Oyarzabal para explicar la decisión: no había penalti.

La mano de Aymeric Laporte no pitada en el Athletic - Real Sociedad

Las opiniones no han tardado en producirse y los aficionados de ambos equipos no se ponen de acuerdo. La mano de Aymeric Laporte también ha sido comentada por los habituales analistas arbitrales de nuestro fútbol. Aunque lo cierto es que en esta ocasión no existe unanimidad y discrepan en sus argumentos, y por consecuencia, en la decisión final.

El primero en pronunciarse fue Pável Fernández. Para el analista arbitral de Teledeporte, la mano del zaguero de los leones no merecía ser castigada con pena máxima: "El balón golpea en el brazo de Laporte que tiene el brazo en posición natural, a razón, de la acción que esta realizando, además, no amplía el volumen".

Mr. Asubío, colaborador de esta casa, tiene más dudas con la jugada: "Remate donostiarra en área bilbaína donde no tengo claro en que brazo pega ese balón. Si pega en la derecha me parece no punible, ya que, de no pegar en ese brazo le impactaría en el cuerpo. De pegar en la izquierda sí me parece punible al estar en "L", ocupando un espacio, incluso pudiendo haber movimiento del brazo hacia el balón".

Por último, la cuenta especializada Archivo VAR expresó su disconformidad con el árbitro del encuentro: "Laporte salta con el brazo extendido en forma de L sin hacer ademán de retirarlo. Es penalti. El central tiene tiempo y oportunidad para retirar la mano pero no lo hace".