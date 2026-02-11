Miguel Casado 11 FEB 2026 - 22:24h.

Joan Laporta celebra el regreso a la familia del fútbol tras el portazo a la Superliga y al Madrid: "Era una situación de incomodidad permanente"

El Real Madrid ha alcanzado este miércoles un acuerdo con la UEFA y la European Football Club -organización presidida por Nasser Al Khelaifi- para poner fin al proyecto de la Superliga y "resolver las disputas legales".

Casi cinco años después de que Florentino Pérez presentase la novedosa competición y después de quedarse solo en el barco, el club de Chamartín anunció el pacto con las entidades continentales a través de un comunicado oficial en sus canales oficiales.

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", rezaba el escrito.

La defensa de Nasser Al Khelaifi a Florentino Pérez

Para muchos, el punto final a la idea del presidente del Real Madrid significa una derrota, pero el dirigente del París Saint-Germain ha querido romper una lanza en su favor.

"Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos, era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados", ha declarado a Marca.

Además de tener un gesto con el español, a quien ha definido como "un hombre muy elegante e inteligente, es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas", ha dejado claro su opinión hacia las críticas contra FP.

"Si alguien dice o piensa que hoy ha 'perdido', es un estúpido y no sabe absolutamente nada de fútbol", sentenciaba el líder de la EFC.