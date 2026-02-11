Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 21:41h.

"Simplemente por su carácter, encajaría", afirma el exjugador madridista

Gabri Veiga alimenta el segundo intento de Mateu Alemany con un guiño al Atlético de Madrid

Tras la salida de Conor Gallagher, el Atlético de Madrid buscó el fichaje de un mediocentro en el pasado mercado de enero. Si bien se lanzó a por Leon Goretzka, finalmente acabaron llegando Obed Vargas procedente de la MLS y Rodrigo Mendoza desde el Elche CF. Si bien la incorporación del alemán no se llegó a materializar, saldrá gratis tras cumplir contrato con el Bayern Múnich el próximo 30 de junio. Ahora, el club colchonero ha encontrado a un socio inesperado para tratar de convencer al centrocampista, de 31 años, de recalar en el Riyadh Air Metropolitano. Hablamos de Sami Khedira, exjugador del Real Madrid y antiguo compañero del bochumense.

Y es que, en declaraciones al medio alemán SPORT1, el exjugador madridista se ha deshecho en elogios hacia su antiguo compañero de selección tras volverse a ganar la titularidad en el Bayern: "Es excepcional. Ha demostrado fuerza y madurez, pero también una mentalidad extrema y claridad mental. En público, mantuvo la boca cerrada, e enternamente, por lo que escuchamos, trabajó como un loco. Es muy respetado dentro del vestuario. Se mantuvo tranquilo y plenamente convencido de sus propias cualidades. Es una máquina y tengo un enorme respeto por Leon", comentaba.

El fichaje de Leon Goretzka por el Atleti: "Por carácter, encajaría"

En este sentido, también le ve con opciones para volver a la selección de Alemania para disputar el Mundial, especialmente teniendo en cuenta que la actual Mannschaft apenas cuenta con jugadores veteranos y expertos. Es por eso que cita al actual seleccionador para que le mire con lupa: "Con su comportamiento ejemplar también ha enviado una señal a Julian Nagelsmann", reflexiona.

Sobre su posible fichaje por el Atlético de Madrid, Sami Khedira ha mostrado un extraordinario respeto por un club del que fue rival directo durante sus cinco años en el Real Madrid, y al que se midió posteriormente en UEFA Champions League con la Juventus: "Se lo deseo. Es un estadio fantástico y un equipo magnífico. Y, simplemente por su carácter, encajaría a la perfección", asegura el alemán sobre Leon Goretzka. Del mismo modo, también valora muy positivamente el ambiente y calidad de vida de la capital española, otra de las razones por las que le recomienda firmar por los colchoneros: "Madrid es una ciudad maravillosa, se vive muy bien allí", sentencia.