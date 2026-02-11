Lucas Gatti 11 FEB 2026 - 15:59h.

Se encuentra en la órbitra de cuatro clubes europeos

El posible motivo del bajón de rendimiento de Julián: "Yo creo que todos lo tienen en la cabeza"

El futuro de Julián Álvarez es una incógnita. Si bien se encuentra en el Atlético de Madrid con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, el delantero argentino está al tanto del interés de otros cuatro equipos de Europa.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el Internacional con Argentina se encuentra en la órbita del Arsenal y el Chelsea de Inglaterra, el Paris Saint Germain de Francia y el Barcelona, que hoy no está sobrado de dinero para pagar lo que pretende el Atleti para la salida del goleador. No obstante, el Inter de Milán no correría a la par de los otros clubes para quedarse con Álvarez porque el club italiano no pondría tanta plata para hacerse de los derechos económicos de un futbolista.

Representantes del Chelsea ya habrían mostrado interés en el futbolista con sondeos y llamados por teléfono para conocer su situación en el Atlético. El argentino no descarta un regreso a la Premier League, donde se ha destacado con la camiseta del Manchester City entre el 2022 y 2024, en donde jugó 103 partidos, convirtió 53 tantos y ganó seis títulos.

Cabe recordar que el resto de los clubes interesados no han hecho ofertas formales. Su representante a este medio había aclarado que “no hay ningún interés por el momento. No tuve reunión con nadie”, dejando en claro que por ahora son sólo especulaciones, y no hay nada concreto arriba de la mesa.

La continuidad de Álvarez en el Atlético de Madrid dependerá lo que pretenda él luego del Mundial 2026. Hoy, está más afuera que adentro del colchonero, pero un título ganado en los próximos meses podría incentivarlo para disputar la temporada 2026/27.

El delantero de Calchaquí, Córdoba, que llegó al Atlético tras un traspaso millonario desde el Manchester City a cambio de 70 millones de euros fijos, y otros 20 en variables, que podrían situar el total hasta 90 millones de la misma moneda, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del equipo.

Pero el presente de atacante de 26 años no es el mejor en el Metropolitano. Lleva 11 partidos consecutivos sin marcar, una cifra que contrasta con su historial en el Manchester City y en el seleccionado argentino. El último gol fue el pasado 9 de diciembre, en un encuentro ante el PSV por la Champions League.

Mas allá de su sequía goleadora, el argentino cumple con creces en cada encuentro, generando movilidad y presión en la línea delantera. Pero la falta de gol le genera cuestionamientos en torno a su rol como goleador.

Sin embargo, y frente al interés de varios grandes europeos, la dirigencia colchonera no quiere desprenderse de él. Y ha blindado a Álvarez con algunas condiciones de figura mundial y una postura firme para mantener al atacante.

Una de las condiciones que puso el Atleti tiene que ver con la cláusula de rescisión que ronda los 500 millones de euros, una cifra impuesta para bloquear cualquier intento de fichaje por parte de clubes rivales. Otra condición es que desde la dirigencia rojiblanco dejaron en claro que el argentino no es negociable, salvó alguna situación que no pueda manejar, producto de una muy buena propuesta económica que no baje de 200 millones de euros. Además, el delantero es muy importante para el entrenador argentino, Diego

Pablo Simeone, que hará fuerza para mantenerlo en el plantel, siendo un pilar del proyecto a largo plazo. Por este motivo, su salida sería un golpe duro y deportivo para el Atleti.