Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 19:46h.

Fuego bajo el diluvio, los athleticzales llevan en volandas el autobús del Athletic a la semifinal de San Mamés

Esta noche, a partir de las 21.00 horas, Athletic y Real se ven las caras en la ida de las semifinales

Cuenta atrás para disfrutar en breve del enfrentamiento que va a tener lugar en Bilbao de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026, un duelo que van a protagonizar el Athletic Club, que viene de apear al Valencia, y la Real Sociedad, que se deshizo del Deportivo Alavés en busca de sacar un billete para la gran final de La Cartuja.

La primera cita entre los aspirantes vascos a levantar el trofeo, va a tener lugar este miércoles, a partir de las 21.00 horas, en el estadio de San Mamés, con la apertura de la eliminatoria entre los hombres de Ernesto Valverde y los del norteamericano Pellegrino Matarazzo.

Recuerden los lectores de ElDesmarque que la vuelta ha quedado fijada para el miércoles 4 de marzo, en el estadio de Anoeta, y que ese encuentro que se presume será el que lo defina todo comenzará a la misma hora de las 9 de la noche.

Esta es la tercera semifinal de Copa que se va a disputar entre el Athletic Club y la Real Sociedad...

Hay que irse hasta 1923 y 1987, aparte de la final de Sevilla de 2020.. Pero más recientemente se vieron las caras en LALIGA EA Sports, con el choque que tuvo lugar en San Mamés, que terminaba con empate a uno y una buena dosis de polémica con la expulsión de Brais Méndez, por soltarle un manotazo en la cara al central Aitor Paredes.

Lo cierto es que en ese partido los donostiarras dieron bastante mejor imagen, sobre todo en un primer tiempo en el que crearon seis ocasiones de gol por ninguna de los bilbaínos. Pero está claro que esta es otra competición, que la eliminatoria se juega ya a doble partido, y que sin duda alguna la pelea entre ambos conjuntos, que se conocen muy bien, va a estar en todo lo alto.

Este es el once titular de Ernesto Valverde con el Athletic Club para la ida de la semifinal de Copa...

Las bajas asolan al Athletic que está otra vez sin 3 centrales... No puede contar en la Catedral con el sancionado Aitor Paredes, los lesionados Oihan Sancet, Yuri Berchiche, Dani Vivian y Alex Berenguer o los sancionados Yeray Álvarez y Aitor Paredes, más por supuesto los 3 leones operados en la rodilla: Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados.

Esta es la alineación que presenta Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad esta noche en San Mamés...

Y entre los txuri urdines, faltan el japonés Take kubo, que sufre una lesión en los isquios, Iñaki Rupérez que sigue recuperándose de una operación de menisco, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan con problemas musculares y el croata Luka Sucic, que recientemente se lesionaba en la victoria frente al Elche CF de Eder Sarabia en Anoeta.