Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 19:38h.

Iñaki Williams calienta a la afición del Athletic para el recibimiento ante la Real Sociedad: "Mi capitán"

Los leones y txuri urdines se juegan el pase a la final desde hoy miércoles al 4 de marzo

Aunque el Athletic Club es un experto en semifinales de copa, la de este miércoles es la sexta en las últimas siete temporadas, lo cierto es que el morbo añadido de ser un derbi vasco ante la Real Sociedad merecía levantar un poco el pie del freno. La afición rojiblanca llevaba tiempo quejándose amargamente de que, por motivos de seguridad, era muy complicado apoyar al equipo en los días importantes, sea en la salida del Hotel Carlton en la plaza de Moyúa (que ahora se hace por un lateral del edificio) o en la llegada al campo de San Mamés.

Pues bien, esta misma mañana la entidad de Ibaigane daba marcha atrás a sus planteamientos habituales, más conservadores junto a la Ertzaintza, y anunciaba públicamente que se podría recibir a las escuadra de Ernesto Valverde en la explanada de San Mamés, poco antes de enfrentarse a la Real Sociedad en el choque de ida de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey 2026.

El Athletic invitó a la afición rojiblancaa la explanada de San Mamés para animar a los leones al paso del autobús por la calle Felipe Serrate en la previa de la ida de la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad

Gasolina extra para el Athletic antes de la semifinal de Copa en San Mamés...

Lógicamente, pese a un diluvio tremendo acompañado hasta de truenos, los aficionados zurigorris no han desperdiciado la invitación y han transmitido toda su fuerza y apoyo a unos leones, que se van a enfrentar a un equipo enrachado, que lleva ocho partidos consecutivos sin perder desde que ha llegado el técnico norteamericano Pellegrino Matarazzo; un partido en el que van a tener nada menos que nueve bajas en su convocatoria.

Por razones de seguridad, todo el trayecto del recibimiento al autobús estuvo debidamente vallado, desde la curva de Sabino Arana hasta el comienzo del estadio, a la altura del AC Museoa, ya que esta vez no las peñas y grupos de animación sino el Club era el "responsable de la organización y buen desarrollo del recibimiento".

Desde la eliminatoria perdida en la catedral ante el CA Osasuna de 2023, en la que hubo algunos pequeños incidentes con bengalas, no se había podido hacer un recibimiento potente al Athletic, sin duda, buen aporte anímico, del que tendremos seguro vídeos desde el interior del autobús, por parte de los jugadores, de cara a intentar encargar el pase a la gran final de la Cartuja, que se jugaría en el mes de abril. Aunque antes, cuidado, eso sí, el 4 de marzo habrá que jugar a la vuelta en Anoeta.