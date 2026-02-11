Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 22:55h.

Que no deba recurrir el Athletic a las penas máximas en la semifinal contra la Real: vaya racha de penaltis fallados

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en su cita ante los txuri urdines en Bilbao

Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí la actuación de los jugadores del Athletic Club, este miércoles, en el fallido partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 que ha traído a San Mamés otro derbi vasco ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Los leones de Ernesto Valverde, que llegaron con 9 bajas y la suplencia de Unai Simón por decisión del míster, han perdido ante los txuri urdines con un marcador de (0-1) gracias al gol de Beñat Turrientes

Con este resultado, el conjunto vizcaíno se queda con un buen marrón a la espera del partido de vuelta, que se jugará el miércoles 4 de marzo (21.00 horas) en Donostia frente a la por ahora imparable Real del míster de New Jersey que no conoce la derrota tras 10 partidos.

Alex Padilla (9): el portero de Zarautz había sido confirmado por Valverde en la Copa tras la pifia de Mestalla y se ha rehecho en el primer periodo con una buena parada a Marín en una contra peligrosa en el 24'. Y enorme el que sacase una buena pierna en un balón parado de Guedes que casi marca Jon Martín en el 36'. Inicio la segunda parte con un paradón brutal pero no pudo hacer nada en el 0-1.

Iñigo Lekue (6): el lateral de Deusto se ha ido hoy a la derecha, y ojo que ya van ¡3 suplencias seguidas de Jesús Areso! (lateral que costó 12 millones) y lo cierto es que Leku ha salido intenso y con ganas de subir. Hizo un jugadón en el 20', pero no se pudo marcar, y sí evitó en el 24' que Marín lo hiciera. Gran partido el suyo en ataque aunque en defensa sufría.

Iker Monreal (5): el joven central navarro del filial ha tenido que volver a ser de la partida como ya pasó en Mestalla ante la ausencia de 4 centrales. Ha hecho lo que ha podido, aunque el equipo sufre mucho en la estrategia.

Aymeric Laporte (5'5): el 'Mariscal' de Agen, justito de forma, ha sido el peso pesado en una zaga totalmente reconstruida y ha tratado de ayudar ante mucho desbarajuste que hubo, de estar fuerte por arriba y hasta de buscar a Iñaki en largo. Se le pidió un penalti por mano al borde del descanso que no se pitó, aunque pudo haber falta previa.

Adama Boiro (4): el zurdo de Dakar ha vuelto a ser de la partida esta noche copera, siempre bajo sospecha en San Mamés, ha empezado liándose demasiado en el primer balón llovido, le ha costado progresar y ha entrado fácil al trapo con el liante de Aramburu.

Mikel Jauregizar (3): el centrocampista de Bermeo, la 'Capibara' ha recibido una tarascada nada más empezar. No puede perder balones como el de la ocasión con la que la Real empezó la segunda parte, vaya bronca de Valverde, ni en la del gol de Turrientes. Cambiado en el 81

Alex Rego (5): el centrocampista bilbaíno ha tenido que picar piedra a tope ante un gran centro del campo rival. Ha empezado a tope con varias recuperaciones necesarias y muy interesantes, pero nada d enada hacia adelante. Cambiado en el 56

Iñaki Williams (4): la 'Pantera' de Bilbao, en pleno reencuentro consigo mismo, ha vuelto a la banda derecha esta noche y ha estado súper activo en el arranque pero demasiado estático en sus recepciones, en otros tiempos hubiera salido cual tiro al sprint. En el descuento del primer tiempo tuvo una buena ocasión pero la echó al muñeco. Cambiado en el 56

Unai Gómez (4): el 'Stallone' de Bermeo ha sido el mediapunta de currelo ante la baja de Oihan Sancet y le ha costado soltarse con balón, malogrando además una gran contra en el 39', pero sí que no dejó de correr y de intentar incordiar a la zaga txuri urdin. Cambiado en el 56

Robert Navarro (4): el 'Relámpago' catalán, en gran forma, se ha hecho con el costado izquierdo ante su exequipo y ha intentado alguna de sus exquisiteces dentro de un inicio sin ataques de nadie. Luego ya sí dejó algún disparo. Cambiado en el 56

Gorka Guruzeta (4'5): el goleador donostiarra está en su mejor momento en muchos meses y ha tratado de descolgarse para generar juego con desigual fortuna. En el 21' tuvo una clara ocasión de cabeza que echó fácil a Remiro. Flojo su partido.

Los suplentes del Athletic Club ante la Real Sociedad en Copa en San Mamés: los 5 cambios de Valverde (4 de golpe)

Nico Serrano (6): sale por Robert Navarro. De lo mejorcito del equipo con sus ganas y movimiento.

Nico Williams (sc): sale por Iñaki Williams. Sin ritmo.

Iñigo Ruiz de Galarreta (sc): sale por Rego. Demasiado fallón en sus pases.

Selton Sánchez (sc): sale por Unai Gómez. Muy mal partido, salvo un par de pinceladas bonitas, superado físicamente.

Mikel Vesga (sc): sale por Jauregizar.