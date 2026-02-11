Pepe Jiménez Sevilla, 11 FEB 2026 - 11:20h.

Sofyan Amrabat volverá a Sevilla la próxima semana con su futuro en juego

El Betis no arriesgará con la reaparición del delantero

Compartir







Buenas noticias para el Betis. El Cucho Hernández, atacante verdiblanco, volvió a ejercitarse, de manera parcial, este miércoles. El jugador confía en su recuperación, mientras Manuel Pellegrini no tomará riesgo alguno en su vuelta.

Como contaba este pasado martes Radio MARCA, el jugador y el club habían acordado realizar diferentes pruebas médicas este miércoles para evaluar el estado de su lesión para, posteriormente, tomar una decisión. El jugador cree que está apto, pero en la entidad, sabiendo de su importancia, no quieren correr riesgo alguno.

PUEDE INTERESARTE Sofyan Amrabat volverá a Sevilla la próxima semana con su futuro en juego

Es por ello que el jugador verdiblanco se ejercitó este miércoles, de manera individual, junto a Héctor Bellerín y el Chimy Ávila, todos ellos en pleno proceso de recuperación, y se espera que, si todo va bien, se incorpore al grupo en los próximos días.

Desde la entidad tienen claro que no arriesgarán con el colombiano y es que creen que se trata de un futbolista, a pesar de la competencia de Chimy Ávila y Bakambu, irremplazable por rendimiento.

PUEDE INTERESARTE Diego Llorente recupera los galones

Héctor Bellerín y el Chimy, con el Cucho

Igualmente, tanto el Chimy Ávila como Héctor Bellerín también trabajaron con el Cucho Hernández sobre el césped, situación que anticipa el regreso de ambos a próximas convocatorias de Manuel Pellegrini.

Cabe recordar que el técnico verdiblanco ya comentó la pasada semana que Bellerín debería necesitar al menos dos semanas para volver con el grupo, por lo que teóricamente no debería tener problema alguno en estar disponible, como máximo, de cara al derbi ante el Sevilla en La Cartuja.

Continúa avanzando la recuperación de jugadores en el Betis, la rebaja de encuentros también jugará a favor de un Manuel Pellegrini que espera tener su plantel al máximo para esta recta final de la temporada.