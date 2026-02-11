Los 7 canteranos del Betis que podrían salir gratis en verano

Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 12:53h.

Siete jugadores del Betis Deportivo terminan contrato en junio, aunque cada uno con una situación distinta

El central que "ilusiona mucho" a Manu Fajardo de cara al futuro

Compartir







Una vez cerrado el mercado de fichajes, la dirección deportiva ya está manos a la obra pensando en la planificación de la próxima temporada, obrando de manera paralela con la situación contractual de algunos de sus futbolistas. Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez y Adrián San Miguel concluyen su vinculación en el mes de junio, por lo que una vez finalizado el curso serán libres de firmar por cualquier otro club. Serán cuatro fichas libres más de cara al verano. Un escenario que también se repite en la cantera, con hasta siete futbolistas del Betis Deportivo cuyos contratos expiran a final de la presente campaña.

Vlad Rafaila llegó cedido el pasado verano, procedente del FCV Farul de Rumanía. El guardameta causó gratas expectativas a su llegada, tras cuajar buenas actuaciones en el sub20 del Lecce en Italia y ser llamado por la selección sub21 de su país, pero la realidad es que ni siquiera ha tenido oportunidades en el filial. Esta temporada no ha participado en un solo partido con el Betis Deportivo. Un escenario similar al de Germán García. El también guardameta del filial, que llegó a ir convocado en tres ocasiones con el primer equipo, apenas ha jugado 90 minutos esta temporada, opacado por la brillantez bajo palos de Manu González. A las puertas de cumplir 23 años, el sevillano termina contrato en junio y por el momento no hay visos de renovación.

Elyaz Zidane fue una de la revelaciones del pasado Mundial sub20. El hijo de Zinedine Zidane cuajó un torneo casi perfecto, saltando al escaparate, pero la realidad es que en el filial ha ido alternando titularidades con suplencias. En total, apenas 800 minutos en nueve partidos hasta la fecha.

También concluyen contrato Ginés Sorroche o Carlos Reina. El caso más especial es el de Dani Pérez. Sobre la mesa hay una propuesta de renovación, aunque el jugador solicita el compromiso de promocionar al primer equipo y si esto no ocurre podría buscar una nueva aventura fuera.

Por último, el séptimo en discordia es Robson Fernandes, central que ha llegado cedido de Palmeiras. En Heliópolis tienen muchas expectativas en su fichaje y, si todo va según lo previsto, podrían acometer la opción de compra. La operación constará de una cesión de unos cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista, con opción a comprar más adelante un porcentaje adicional de su pase.

Sobre él habló hace unos días Manu Fajardo, mostrando la ilusión que le genera el crecimiento a medio plazo de Robson Fernandes: "Es un perfil que nos ilusiona mucho, trabajamos con comunicación con Miguel Calzado y su equipo de trabajo, es un jugador que estamos convencidos que puede dar muchas alegrías a corto y largo plazo. Es un central con muy buena pinta".