Alarma en España: las grandes dudas de Luis de la Fuente a 45 días de la Finalísima y cuatro meses del Mundial 2026

Samu Omorodion no estará en el Mundial 2026. El delantero del FC Oporto ha sufrido una grave lesión de rodilla que le impedirá acudir a la cita mundialista con España, con la que se había afianzado en las últimas convocatorias. Así pues, Luis de la Fuente tendrá que buscar alternativas para el puesto de '9' en una lista de candidatos en la que sobresale Borja Iglesias.

En principio, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son los dos delanteros fijos para el seleccionador. Además, tanto el atacante de la Real Sociedad (10 goles en 23 partidos) como el del Barça (16 goles en 31 partidos) están firmando cifras goleadoras muy positivas durante la presente campaña, por lo que su presencia en Norteamérica parece garantizada.

A partir de ahí, Luis de la Fuente suele citar a uno o dos delanteros como un perfil más de '9' puro. Como Samu, que no podrá estar, o como Borja Iglesias. Sin duda, el delantero del Celta gana enteros para acudir al torneo el próximo verano. Ya estuvo en la convocatoria del pasado mes de noviembre, aunque anteriormente no había estado en las de octubre ni en la de septiembre. El gallego suma este curso 13 goles en 31 partidos.

Los posibles sustitos de Samu Omorodion con España

Con 'el Panda' ganando opciones, la gran duda es si Luis de la Fuente llevará también a un cuarto delantero, tal y como hizo en su última lista de noviembre. Ahí sobresale ya el nombre de Álvaro Morata, que hasta hace nada era una de las piezas claves de la selección española pero se quedó fuera de las dos últimas listas. El problema es que su rendimiento lleva meses alejado de la élite: sólo lleva 1 gol en sus 17 partidos con el Como.

¿Y otras opciones? Jorge de Frutos ya ha entrado en varias convocatorias en los últimos meses y suma 9 goles en 30 partidos. Ayoze Pérez también fue habitual en su momento, pero esta temporada sólo ha marcado 4 goles en 22 encuentros. Gerard Moreno lleva tiempo su acudir a la llamada, condicionado sobre todo por las lesiones, y este curso suma 7 goles en 14 duelos.

Esos serían, a priori, los grandes favoritos. Si De la Fuente quiere llamar a alguien 'nuevo', podría apostar por Gorka Guruzeta (11 goles en 31 partidos), Hugo Duro, (8 goles en 27 partidos), Gonzalo García (5 goles en 26 partidos) o Roberto Fernández (5 goles en 25 partidos).

También está la opción de que no acuda un 'cuarto delantero' como tal, sino que directamente llame a otro jugador ofensivo que pueda partir desde las bandas. En ese contexto, jugadores como Jesús Rodríguez, Yeremy Pino o incluso Alberto Moleiro ganarían enteros para estar en el Mundial.