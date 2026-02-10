Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 19:46h.

Todavía no se conoce el resultado de la última resonancia magnética

Samu Omorodion Aghehowa ha sufrido una lesión en la rodilla derecha. El parte médico del club revela un esguince de rodilla y una lesión en el ligamento cruzado anterior. Según ha podido saber el compañero Rafa Mainez de ElDesmarque, se trata de una rotura por la que estará en torno a los seis meses de baja. De esta manera, queda descartado de manera automática para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, se suma a la ya poblada lista de bajas de Luis De la Fuente, que no podrá contar con Mikel Merino, operado recientemente, y tiene dudas como Nico Williams, Rodri Hernández o Dani Carvajal, a quien va a esperar hasta el último suspiro. Por tanto, el seleccionador tendrá que echar mano de otras opciones, como Borja Iglesias o Álvaro Morata.

Así las cosas, Samu Omorodion estaba siendo una de las sensaciones de la liga portuguesa. Y es que hasta la fecha ha firmado 13 goles y una asistencia en 20 partidos. Sus números, sumados a los de la UEFA Europa League (tres goles), la Allianz Cup (Copa de la Liga) y la Taça de Portugal (otros cuatro tantos), suma 20 dianas en 32 encuentros. Unos números que le ponen en la mira de los grandes clubes de Europa, y le confirmaban como un recurso muy importante en los planes de Luis De la Fuente.

Ahora, tras confirmarse de manera oficial la lesión, toca desear lo mejor a un futbolista que se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores delanteros del continente. El jugador ya sabe lo que es ganar un título con la Selección Española, con la que logró el Oro en los Juegos Olímpicos en París 2024. Con 'los mayores' es cierto que todavía estaba en proceso de despegue, habiendo participado en varias convocatorias pero disputando tan solo cuatro partidos, disputando en total 131 minutos y sin haber logrado todavía marcar.