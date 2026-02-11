Julián Álvarez y Baena costaron 117 millones, pero llevan meses sin aportar el factor diferencial

Diego Pablo Simeone no da con la tecla. Apenas unos días después de exhibirse en La Cartuja para sacar su billete a semifinales de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid volvió a las andadas ante el Betis en el Metropolitano firmando su primera derrota liguera del curso como local. El rendimiento general del equipo está lejos del deseado, pero a nivel individual también se empieza a señalar a demasiados jugadores. Y entre ellos, dos de los fichajes estelares de los dos últimos veranos.

Hablamos, cómo no, de Julián Álvarez y Álex Baena. La crisis del goleadora argentino es más que conocida y su nivel está por los suelos, mientras que el almeriense tampoco termina de adaptarse al equipo rojiblanco. Julián fue el fichaje estrella del verano de 2024 a cambio de 75 millones de euros; Baena, el pasado verano por 42 millones de euros. Dos jugadores en torno a los que formar un proyecto deportivo que no terminan de rendir.

Julián Álvarez y Álex Baena, los grandes señalados del Atlético

El delantero lleva sin marcar un gol en LaLiga desde el pasado 1 de noviembre, y fue de penalti. Sólo ha marcado siete goles en el campeonato doméstico, pero es que de esos siete sólo tres han sido de jugada. Desde su llegada a Madrid, ha anotado 40 goles y ha repartido 13 asistencias en 89 partidos, cifras que se han caído por los suelos durante los últimos meses.

La situación de Baena es algo distinta. Llegó el pasado verano y estaba llamado a ser esa pieza diferencial en la zona de tres cuartos, afianzarse en la banda izquierda y formar una conexión clave con Julián. Pero no funciona. Lleva dos goles y una asistencia en 24 partidos, no marca desde el 2 de diciembre y no da una asistencia desde el derbi ante el Real Madrid, en septiembre. Se ha convertido en un sustituto habitual de Simeone y sigue lejos del nivel que se le presuponía cuando aterrizó en el Metropolitano.