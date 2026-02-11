Rueda de prensa previa al Atlético-Barcelona de ida de semifinales de Copa del Rey

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este miércoles por sala de prensa en la previa de la ida de semifinales de la Copa del Rey, en la que el cuadro rojiblanco recibirá al FC Barcelona en el Metropolitano. El técnico ha insistido en que es un hombre "de fe", ha pedido a la afición que apoye como en las grandes noches, ha destacado tres cualidades del equipo de Hansi Flick y ha analizado la situación de Álex Baena.

Bajas de Rashford, Pedri y Raphinha: "No estoy pensando en ellos, estoy pensando en nosotros. En la baja de Barrios, algún chico descompuesto estos días. Necesito centrarme en qué hacer nosotros, cómo empezar el partido y qué partido encontraremos".

Cómo afecta la baja de Barrios: "Sustituto igual a Pablo no hay, son características diferentes, otros chicos. La lesión de Johnny nos hace daño, no puede tener continuidad y no nos puede ayudar como esperábamos. Mendoza y Vargas están adaptándose, Rodrigo hizo un partido correcto y está en fase de adaptación. Nos tenemos que adaptar a la realidad, competir y poner en el campo a los que creemos que lo pueden hacer de la mejor manera".

¿Qué te reprochas o qué puedes hacer?: "El espacio del entrenador es el más criticable. El partido con el Betis pudo rozar la perfección, para mi gusto los primeros 15 minutos no fueron buenos, o regulares. Eso pasa por lo personal. Sabemos las necesidades para mejorar y ayudar a los jugadores a tener más herramientas para poder progresar y generar situaciones en el juego. Ojalá se pueda demostrar. Es fácil decirlo, la realidad es mejorar a los futbolistas".

Lo más valioso de Flick: "Mantener continuamente su línea adelantada, esa presión asfixiante en campo rival, convencer a futbolistas de jugar con tanto riesgo".

Charla con Lookman en los últimos días: "No, no he hablado".

Simeone, sobre el calendario, la afición, Baena y la defensa

La parte física ante el calendario que viene: "Gestionándola. Intentando tener en cada partido a los futbolistas frescos e ir trabajando con los que menos juegan para que estén disponibles y seamos un todo, y no cuatro jugadores. Para eso necesitamos la plantilla. Tenemos dos partidos más los de Champions que van a agregarse que podrían haber sido menos. Los futbolistas tienen gran trabajo y predisposición, se están comportando muy bien".

Un punto de fe: "Yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, genero, lo que me pasa, vivo de esa manera, teniendo fe. Es un rasgo que hemos logrado transmitir al Atlético y nuestra gente también tiene fe. De toda la vida, no desde que llegué yo. Necesitamos hacer un buen partido, es la tercera semifinal, no conozco otro camino para llegar a la final que insistir, y allá vamos".

Gran parte de la temporada, ¿en juego?: "Te hablaría de la gente, es importantísima mañana, no determinante, pero sí importantísima. Tenemos que bajar al terreno de juego el entusiasmo y la energía. Lo necesitamos. Esperamos tene run estadio como normalmente ha sido y podamos, desde abajo, transmitir buenas energías".

¿Un Barça dominante? ¿Posesión o transiciones?: "Si te encuentran en transiciones son peligrosos, si te encuentran en asociativo es peligroso. Quitarle la pelota todo el tiempo no puedes, tienen buena presión en campo contrario. Debemos buscar el camino y esperamos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

Baena, entre lesiones y rendimiento: "A veces por decisiones técnicas, la mayoría porque ve que lo ha dado todo. Cuando ves que se queda sin energía o fuerza, lo cambias, hay futbolistas importantes esperando. A veces por decisión, a veces porque dio todo".

La pareja Hancko-Pubill, ¿clave?: "Sus características, creo que Le Normand también, son de más velocidad y posibilidad de tener duelos en espacios. Según el partido que sea, puede aparecer la situación. Ojalá la podamos resolver".

A qué te agarras para estar en la final: "Al equipo que tengo".

¿Con qué te irías satisfecho mañana?: "Como cualquier equipo que juega en casa, ganando el partido".