El Deportivo de La Coruña venció el pasado domingo al Albacete por 2 goles a 1 en el Estadio de Riazor, en un encuentro marcado por la polémica anulación de un gol a Víctor Valverde poco antes del descanso, con el 1-0 todavía en el electrónico.

La comentada jugada llevó al equipo manchego a publicar un comunicado oficial a modo de protesta y ahora el CTA, en 'Tiempo de Revisión', ha dado su versión.

El extremo del conjunto visitante corría a la espalda de David Mella en busca de un balón filtrado. El '11' coruñés, tras notar el brazo de su contrincante en la espalda, caía al suelo y dejaba en una posición franca al atacante, que batía con un disparo por alto a Álvaro Fernández.

Sonaba entonces el silbato del colegiado. Y no para confirmar el tanto, sino para pitar falta en la pugna por el balón.

¿Qué opina el CTA del gol anulado al Albacete?

Tal y como se escucha en el vídeo compartido por la RFEF en X, el Comité Técnico de Árbitros considera que "la acción constituye una disputa normal de fútbol por lo que el gol debió concederse", dando la razón al Albacete en su queja.

Pero el estamento arbitral, que entiende el "delay" del pitido del árbitro "al ser una acción muy próxima al gol", deja una venta abierta a la interpretación.

"Al ser una acción interpretable en cuanto a intensidad y relación causa-efecto del contacto, la decisión de campo tiene encaje reglamentario, por lo que el VAR acierta al no intervenir, ya que solo debe corregir errores claros evidentes y sin margen de interpretación", completa Marta Frías en su locución.

El comunicado del Albacete en redes sociales

Este lunes, el Albacete compartía en su página web y redes sociales un escrito en el que pretendían "defender legítimamente nuestros derechos" de forma pública, después de varios sucesos acontecidos que no habrían gustado en el seno del club.

Por un lado, alzaban la voz respecto al CTA, con quien aseguraban mantener "una relación fluida y de aprendizaje mutuo sobre las decisiones arbitrales adoptadas en la Liga Hypermotion y Liga EA Sports, tanto las que nos afectan directamente, como las que tienen lugar en otros partidos de la competición".

"El Presidente del CTA, Fran Soto, y su equipo de colaboradores siempre han estado abiertos a escucharnos y mantenemos con ellos una comunicación fluida y constante. Desde el Club hemos trasladado en diversas ocasiones nuestra inquietud ante decisiones adoptadas en diversos partidos. Por comentar las más recientes, el penalti cometido sobre Lazo en Zubieta, la mano que no se decretó en el Nuevo José Zorrilla y que hubiese supuesto penalti a nuestro favor. Y, obviamente, el gol anulado ayer en Riazor a Victor Valverde, decisión que nos resulta muy difícil de comprender. Nada más finalizar el partido, desde el Club, se trasladó al CTA nuestro malestar ante esta y otras decisiones del colegiado del encuentro de ayer, que entendemos son incompatibles con el trato equitativo que se debe mantener hacia los dos equipos", reza el comunicado.

"El Club manifiesta a su vez que formulará alegaciones al Comité de Disciplina de la RFEF, para que se deje sin efecto la cartulina amarilla que vio Agus Medina en el último lance del encuentro de ayer en Riazor, ya que las imágenes de TV son incompatibles con la redacción del acta, en la que se señala que nuestro jugador “se deja caer al suelo, simulando haber sido objeto de falta”, añadían.

A su vez, se quejaban del uso que hacen varios clubes "de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios, con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones" y reclamaban, también, el tema de los "horarios de partidos en viernes y lunes, que están generado prejuicio a nuestros aficionados y al Club".