Rafael Louzán mantiene la calma con la final del Mundial en España

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha atendido este martes a ElDesmarque en Málaga y desde allí se ha vuelto a pronunciar sobre que España acogerá la final del Mundial 2030. A pesar de que la FIFA aún no se ha pronunciado, el presidente gallego se ha mostrado con total tranquilidad al entender que sí o sí será en territorio español.

"La relación España y Marruecos es muy buena, al igual que con Portugal. España tiene el 55% de peso en la organización de este Mundial. El que mayor número de sedes va a aportar. Los otros yo creo que están claros los objetivos", comenzó exponiendo ante los micrófonos de ElDesmarque.

"Lo es que vamos a hacer el mejor Mundial de la historia, es el del centenario. Casi se va a cumplir el 50 aniversario del celebrado en España en 1982. Tiene que ser y va a ser el mejor Mundial de la historia. España va a tener su gran peso en la organización del mismo, conjuntamente con Portugal y Marruecos. Sin olvidar a Argentina, Paraguay y Uruguay, que fue el primer Mundial de la historia que también tiene su papel aquí", concluyó.

El presidente gallego ya sentenció hace unas semanas una decisión de la que la FIFA aún no se ha pronunciado: "España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo".

Hasta el momento, la el organismo ha decidido guardar silencio sobre cuál será la sede de la final, consciente del debate que crea el escenario elegido para la disputa de dicha final de la Copa del Mundo que se disputan entre España, Portugal y Marruecos y que mantiene en vilo a los tres países.