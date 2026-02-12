Pepe Jiménez Sevilla, 12 FEB 2026 - 18:28h.

Álvaro Fidalgo apenas ha necesitado unos días para entender la importancia de Manuel Pellegrini en el Betis. El nuevo mediocampista verdiblanco ha concedido este jueves en Libre y Directo su primera gran entrevista desde que llegase a Sevilla y, en la misma, además de dejar clara su idea de acudir al Mundial con México, ha destacado las claves de su nuevo técnico.

En una interesante entrevista en la que el jugador ha analizado diversos temas, Fidalgo destaca que, desde que llegó, rápidamente conectó con Pellegrini. "Me da libertad para tomar decisiones en el campo e intentar que el talento salga. Te transmite confianza desde el minuto uno. Se vio el domingo, cuando me dio la oportunidad de jugar 80 minutos en el Metropolitano. Él te da la confianza y luego depende de lo que hagas en el campo", decía antes de reconocer que le recordará siempre "porque es el que me ha hecho debutar en LALIGA EA Sports".

En este sentido, insistiendo en que "se nota respeto que le tiene el grupo" al entrenador, Fidalgo reconoce que el Betis es el lugar ideal para "aprovechar un paso en mi carrera" y es que la intención del mediocampista no es otra que acudir al Mundial con México.

Admitida su nacionalidad con México hace apenas una semana, su posible llegada a la selección ha despertado cierta opinión contraria, como la del ex del Atlético de Madrid Héctor Herrera, algo que a él le parece "lógico", pero que no le preocupa demasiado.

"Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación excepcional con él y una admiración", comentaba insistiendo en que "es su opinión y la respeto totalmente. Es parte del fútbol, se lo agradezco que lo diga públicamente y es un jugador que siempre ha sido importante para la selección mexicana. Yo estoy abierto a ir, por supuesto".