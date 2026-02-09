Pepe Jiménez Sevilla, 09 FEB 2026 - 20:49h.

El vídeo que Manuel Pellegrini puso a la plantilla del Betis para ganarle al Atlético

Álvaro Fidalgo completó un gran encuentro ante el Atlético de Madrid

Si alguien no conocía a Álvaro Fidalgo, después de lo del Metropolitano le sonará algo más. Criado en la cantera del Real Madrid, la realidad es que el nuevo jugador del Betis no es altamente conocido en España por su marcha tan tempranera, pero su actuación ante el Atlético de Madrid demostró la razón -o al menos algunas- por la que la dirección deportiva verdiblanca apostó por él.

Seriedad, compromiso, dedicación y acierto en prácticamente todas sus acciones. La entrada de Álvaro Fidalgo en el once del Betis fue una de las claves de la mejoría del equipo de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid y es que el ex de América no solo permitió tener más y mejor la pelota, sino que además le otorgó un carácter, un plus de competitividad al mediocampo.

Tras disputar algunos minutos en la Copa del Rey, en un encuentro tan sumamente desdibujado, Fidalgo sí se mostró con personalidad en el Metropolitano y la esperanza en su fútbol, desde la entidad verdiblanca, se ha confirmado rápidamente.

Álvaro Fidalgo, tras el encuentro

Tras la cita, el mediocampista atendió a los medios y explicó que "es para estar contentos. Nos llevó mucho tiempo cumplir este sueño. Literalmente me bajé del avión el martes. Ha sido una semana muy rápida. El jueves fue de los mejores partidos del Atleti y de los peores nuestros. No nos salió nada. El resultado fue muy duro. Hubo que corregir mucho en estos días".

"El otro día salimos a presionar, a robar y el Atlético encontró espacios y pases muy claros a Lookman y había que cortar esos circuitos hoy. Que no nos volviese a pasar. Defendimos muy bien los centros laterales y esa fue la clave del partido de hoy", añadió.

"Espero ir creciendo poco a poco. Hoy es un día muy feliz para mí, aunque me ha llegado un poco tarde el debut en Liga", concluyó.