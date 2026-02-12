Fran Fuentes 12 FEB 2026 - 19:37h.

No podrá inscribir jugadores durante las tres próximas ventanas de traspasos

Las otras dos polémicas de San Mamés que indignan a Athletic y Real Sociedad: "No hay más que decir"

El Athletic Club ha sido castigado por la FIFA sin poder realizar fichajes. Una sanción que se extenderá por las próximas tres ventanas de traspasos. Es decir: el mercado de verano de este año y los dos del año que viene, tanto el de invierno como el de verano del 2027. Es decir, que legalmente no podrá inscribir a nuevos futbolistas hasta el mercado de invierno del 2028. Este mismo curso también se ha conocido que Rayo Vallecano y RCD Mallorca también sufrirían la misma prohibición.

Esta sanción llega tras el ingreso del club en la FIFA Registration Bans, una lista que tiene el máximo organismo del fútbol europeo en la que se incluye a los clubes que han cometido irregularidades en los últimos años. Con la inclusión en esta lista va aparejada una sanción disciplinaria que prohíbe a dichos clubes inscribir a nuevos jugadores durante uno o varios mercados. Esta lista se creó para castigar a las entidades que tengan deudas, incumplimientos contractuales o que violen las normativas vigentes en materia de fichajes.

El Athletic no está preocupado por la sanción de la FIFA

En este sentido, según revela SER Bilbao, el Athletic Club no está en absoluto preocupado por esta situación. Y es que desde el club entienden que el tema se arreglará en los próximos días, y que no derivará en sanción alguna. Una postura que llama la atención ante el clamor popular y ante una situación que viene nada menos que del máximo organismo europeo.

En los últimos años otros clubes se han visto sometidos a sanciones similares. El Real Madrid es uno de ellos, aunque dicha sanción quedó sin efecto mediante apelaciones, al regularizarse todas las situaciones desfavorables para el club blanco. Lo mismo le sucedió al Atlético de Madrid, el cual, con idéntico resultado a su rival de la capital, consiguió esquivar la penalización por parte de la FIFA. Aunque si nos remontamos a un poco más atrás, en cuanto a sanciones sin fichar también está el caso del FC Barcelona. En este caso la razón fue el fichaje de jugadores menores de 18 años al margen de las reglas de la FIFA. Ellos sí que cumplieron aquel período, que fue entre verano del 2015 y enero del 2016.