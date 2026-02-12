Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Carta abierta a los jugadores del Athletic: os pido alma, os pido garra, os pido coraje

El equipo saluda a la grada en Champions contra la Atalanta
El equipo bilbaíno saluda a la afición de la grada en Bérgamo en la Champions League. (Foto: Athletic Club)
Este miércoles durante todo el día Bilbao fue un latido zurigorri. El panadero me vendió el pan enfundado en vuestra camiseta del Athletic Club, l@s cajer@s del super me cobraron con la bufanda al cuello, gente mayor, jóvenes y bebes dando colorido rojiblanco en los quehaceres diarios desde la mañana, empujándoos mucho antes de que el balón se pusiera a rodar en San Mamés.

Desde el recibimiento ante la Real Sociedad hasta el último suspiro, la afición cumplió, cantó, creyó y sostuvo. Y por eso duele perder así la ida de la semifinal de copa en casa.

No por perder. Perder entra en el juego. Duele la sensación de que, en muchos momentos, el rival jugó con más hambre que nosotros, y una semifinal copa, nuestra copa, no se juega, se muerde, pues no basta solo con competirla, hay que sentirla en los isquiotibiales, en los gemelos, en los aductores, pero sobre todo, en los huevos.

Espectacular tifo en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad en San Mamés
Espectacular tifo en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad en San Mamés. Athletic Club
Este club no se explica con tácticas ni estadísticas, se explica con carácter, con orgullo, con esa rebeldía, que debe convertir cada balón recuperado en una angustia para el rival, sea quien sea

Athletic Club

No dudando de vuestra calidad, lo que os pido, mejor, os suplico, es algo que debería ir grabado a fuego en vuestro ADN, que cada partido, y más una semifinal de nuestra querida copa, se viva como si doliera perderla antes incluso de jugarla.

Ayer la afición, dentro y fuera de San Mamés, estuvo a la altura del escudo. Nos queda el partido de vuelta en Anoeta el 4 de marzo y os toca a vosotros demostrarlo también.

Instrucciones de Ernesto Valverde en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad en San Mamés
Instrucciones de Ernesto Valverde en la semifinal de Copa ante la Real Sociedad en San Mamés. Athletic Club

No os pido perfección, os pido alma, os pido garra, os pido coraje, os pido arrojo, os pido intensidad y os pido que volváis a ilusionarnos con vuestro juego, porque de sobra sé que lo tenéis.

El cuatro de marzo queda otra oportunidad y por favor, os pido que el peso del escudo, pese más que el miedo a fallar, y que si caemos, sea después de vaciaros en el campo, pues vuestra afición, lo hará, sea en campo, en la panadería, en el super o simplemente en la calle.

Aupa zuek!!!!

.- Por Iñaki Irulegi Kortazar, de la Peña Artaburuak

"Socio, pero sobre todo, aficionado del Athletic"

