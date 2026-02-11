Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 22:55h.

Fuego bajo el diluvio, los athleticzales llevan en volandas el autobús del Athletic a la semifinal de San Mamés

El partido de vuelta se jugará el miércoles 4 de marzo a las 21.00 horas en Anoeta

Alta tensión en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentaba al Athletic Club de Ernesto Valverde y a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, cuya apertura ha tenido lugar este miércoles en San Mamés con un nuevo derbi vasco que ha finalizado con un marcador de (0-1) con el gol de Beñat Turrientes.

Con ese nervio y tensión habitual, más el morbo añadido de estar a tiro la final de Copa, algo muy presente en el ambiente, los leones (con 9 bajas) han perdido contra los donostiarras, que firmaron un muy buen partido liderados por Gorrotxa y Sergio Gómez, en una catedral que estuvo hasta las cartolas, con 51.281 espectadores.

El choque de vuelta, que terminará de decidir el billete para la gran final de La Cartuja ante FC Barcelona o Atlético de Madrid, se jugará el miércoles 4 de marzo en el estadio de Anoeta a las 21.00 horas. Ahora mismo todo pinta de color txuri urdin.

COmo en LALIGA, El Athletic vuelve a verse inferior ante la Real durante bastante tiempo en San Mamés

Con un ambiente atronador en la grada, el primer tiempo se abrió con una intensidad tremenda por parte de los leones y grandes silbidos a Remiro en medio de una batalla por cada balón. Se iba al límite por el bando local mientras que la Real trataba de enfriar un poco el tempo del partido sabedor de que la vuelta será en Donosti.

Mas las ocasiones escaseaban, aunque la Real pidió un penalti en el 18' a Soler que no era y no se pitó, pero sí que esa jugada le hizo espabilar. Pasó a dominar, con un fútbol más elaborado, tuvo un tiro de Oyarzabal fuera aunque fue primero Guruzeta el que la tuvo en una bonita llegada de Lekue antes de tener que salvar Alex Padilla, a su vez, una gran contra de Marín en el 24'.

Cada cual había dado su aviso y volvieron a cocheras. Hubo que esperar al 36' para que Padilla sacase una buena pierna en un balón parado de Guedes que casi marca Jon Martín. Sin ser tan superiores como en LALIGA sí que la Real empezaba a sentirse mejor en peligro, sensaciones, juego y llegadas llevando el nerviosismo a las tribunas.

En el 42' la Real pidió penalti por una mano de Aymeric Laporte, Melero llamó a Sánchez Martínez desde el VAR, pero no se pitó nada y se dieron 2 minutos de alargue montándose algo de lío en la grada antes de que Iñaki Williams errase una buena opción final ante las manos de Remiro. Sin goles, se fue al descanso con oportunidades repartidas y cierta polémica arbitral en dos acciones visitantes.

Quedaban por delante 45 minutos que arrancaron con un paradón de Alex Padilla y un poste de la Real en una contra espectacular. Estaban enchiquerando al Athletic en su área con un juego combinativo que levantó silbidos de San Mamés. Eran de miedo. Los leones estaban a merced de los de Matarazzo que se gustaban en su salsa. Tanto que Ernesto Valverde ¡hizo un cuádruple cambio! en el 55' de juego antes de un amonestado piscinazo de Guedes.

Mejoró el Athletic con esa inyección, pero no le dio rédito: tuvo un susto del omnipresente Guedes, que tiene clase para exportar, y ahí llegaba el gol en el 62' al aprovechar un error de Jauregizar que acabó remachando Turrientes. Eso generó momentos de verdadero baile que darán para vídeos virales en la Concha con un Gorrotxa realmente estelar.

A base de redaños, el Athletic buscó el empate con un cabezazo y un tiro de Nico Williams a pase de Selton, pero Matarazzo hizo rápidamente cambios para frenar la embestida y logró llegar sin excesivos problemas a la recta final, con 5 minutos de alargue, que le deja la baraja claramente en sus manos para la vuelta en Gipuzkoa.