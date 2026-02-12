Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 08:37h.

Al Atlético de Madrid no le ha sentado nada bien las palabras de Araujo

Los 20 días de Simeone "para salvar la temporada y su futuro", según Roberto Gómez

Compartir







Atlético de Madrid y FC Barcelona pelearán por un hueco en la tan ansiada final de la Copa del Rey en La Cartuja. Esa batalla comienza esta noche, en el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales del torneo copero, y terminará dentro de tres semanas, cuando el Camp Nou acoja la vuelta. Sin embargo, el partido ha "comenzado a jugarse" antes del pitido inicial.

En la previa del encuentro, Ronald Araujo se ha pronunciado acerca de uno de los jugadores que más está dando que hablar esta temporada -en el aspecto negativo- como es Julián Álvarez. El delantero argentino ha sido vinculado en varias ocasiones con el FC Barcelona durante esta campaña, y el uruguayo ha seguido por esta línea.

"Para mí Julián es un gran jugador. Para mí, uno de los mejores delanteros del mundo, y los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros", mencionó el central. Unas declaraciones que no han sentado nada bien en el vestuario del Atlético de Madrid.

Malestar en el Atlético por las declaraciones de Ronald Araujo

Julián Álvarez está atravesando su peor racha goleadora desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid. A los meses que lleva sin ver portería, se le suma el poco aporte en el juego del equipo, por lo que le hemos visto acabando muchos partidos en el banquillo.

PUEDE INTERESARTE Gabri Veiga alimenta el segundo intento de Mateu Alemany con un guiño al Atlético de Madrid

A esto hay que sumarle los constantes rumores que le acercan al Barcelona y que gustan cada vez menos a la afición colchonero. Esto, sumado a las palabras de Ronald Araujo, han generado malestar dentro del vestuario rojiblanco antes del choque copero.

"No han sentado nada bien en el Atlético de Madrid ni en el vestuario. No sé si para el argentino, pero para el resto de compañeros es un aliciente lo que ha dicho Araujo. Entienden que en la previa de un partido como el de esta noche no tocaba hacer este tipo de declaración. Y ya te digo, están bastante enfadados", comentó Miguel Talavera en El Larguero junto a Manu Carreño.