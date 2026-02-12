Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 06:35h.

Roberto Gómez ha puesto el foco en los arbitrajes en la Liga de Campeones

Al Khelaifi defiende a Florentino Pérez tras el fin de la Superliga: "Si alguien dice que ha perdido, es un estúpido"

Ayer se hizo oficial el fin de la Superliga, el proyecto impulsado por el Real Madrid para cambiar el fútbol. Se postulaba como la nueva gran competición de clubes, con algunos de los mejores equipos del mundo como participantes, tales como el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el Manchester City o el Liverpool. Sin embargo, la mayoría se desvincularon a los pocos días.

El club blanco se quedó como el principal club del proyecto, apoyado por el FC Barcelona. Pero el club culé, hace unos días, también decidió dejar la Superliga. Esto ha terminado provocando que el Real Madrid terminase por aparcar el proyecto.

Roberto Gómez pone el foco en la UEFA

En el comunicado publicado por la entidad de Chamartín, repiten que han llegado a un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) "por el bien del fútbol europeo de clubes", respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes además de que servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea.

Aunque muchos aficionados y periodistas han celebrado este acuerdo, otros lo ven de otra manera. "Es un día tristísimo para el fútbol europeo", comenzó diciendo Roberto Gómez en su intervención en ElDesmarque Madrugada.

"Esto es un chantaje de la UEFA al Real Madrid. Son conscientes de que se han quedado solos y asentido los penosos arbitrajes que le han perjudicado, sobre todo el último año, aunque aún así han ganado Champions. Día triste, la Superliga era lo mejor que se había pensado con Florentino Pérez y todos los mejores equipos", añadió.

Culpó también a los demás equipos fundadores, explicando que "se han rajado" por la presión de Ceferin y de la UEFA y "el tinglado de los árbitros". "Estoy decepcionado tremendamente con Florentino Pérez, que lo tendría que haber mantenido", concluyó.