Rodrygo no llega al partido frente a la Real Sociedad y Mbappé, a tres días, se entrena en el gimnasio

Miguel Casado 11 FEB 2026 - 18:09h.

Así está la enfermería del Real Madrid

El Real Madrid ha entrenado esta mañana en Valdebebas a las órdenes de Álvaro Arbeloa de cara al partido del próximo sábado ante la Real Sociedad. El conjunto de Chamartín recibe al semifinalista de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas de la noche y Rodrygo parece totalmente descartado para estar disponible.

El club confirmó hace unos días que sufría una "tendinosis en el isquio de la pierna derecha" y ya se esperaba que no estuviese frente a los de Matarazzo. Pero su incomparecencia sobre el verde este miércoles, despeja las dudas.

Mbappé, en el gimnasio

Otro que no ha estado sobre los campos de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid ha sido Kylian Mbappé. El máximo goleador del equipo y de LALIGA ha permanecido en el interior de las instalaciones del equipo durante toda la sesión, ejercitándose en el gimnasio y siendo tratado por los fisios del club.

Franco Mastantuono, que acusaba una dolencia por un golpe en el muslo, sí ha estado junto a sus compañeros, por lo que estará disponible para Arbeloa el fin de semana.

Los lesionados Eder Militao y Jude Bellingham han continuado con sus procesos de recuperación.

La Real Sociedad, primer rival tras la conjura

Este martes, los jugadores del Real Madrid cenaron en un exclusivo restaurante del centro de la capital de España para 'conjurarse' y coger fuerza de cara al tramo final de la temporada.

Los txuri urdines son el primer rival del equipo tras ese encuentro, que fue promovido por Vinicius Jr al que acudieron absolutamente todos los jugadores del primer equipo.

No estuvo presente Álvaro Arbeloa, ni tampoco ningún miembro del cuerpo técnico, dejando todo el protagonismo de esa unidad a los atletas.

Tras la Real Sociedad, llegará la eliminatoria de Champions League ante el Benfica, equipo dirigido por José Mourinho y que ya les ganó en la última jornada de la fase liga.